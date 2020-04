Cuéllar pide ayuda para volver al país desde Arabia: ¡Se le advirtió!

Se le dijo y se le advirtió, dicen las mamás. Gustavo Cuéllar emprendió una aventura loca el año pasado y se fue a Arabia saudí, sabiendo que desde allí todo iba a ser muy difícil y ahora pide ayuda para regresar a Colombia.

El jugador salió de Flamengo cuando disputaba las finales de la Copa Libertadores que acabó ganando contra River Plate y en vez de salir en la foto de la vuelta olímpica apareció en al lejana Arabia, firmando un contrato millonario con el Al Hilal... el mismo equipo que, dicen, pretende a Falcao.



Muchos le aconsejaron que no se fuera, que desaparecería del radar de la Selección Colombia, como en efecto ocurrió, que era muy joven para ir a ese tipo de ligas de segundo nivel, que tenía más opciones. Pero se fue y en esa lejanía lo atrapó la pandemia del coronavirus covid-19.



Ahora está allí, según sus propias palabras, atrapado y sin poder estar cerca de sus familiares. El futbolista envió una carta a la Cancillería de Colombia para solicitar que se apruebe su ingreso y el de otros colombianos, entre ellos a jugadora de voleibol Amanda Coneo.







Carta de Gustavo Cuéllar Foto: A. particular

La buena noticia en su caso es que no solicita que el Gobierno de Colombia le envíe un vuelo humanitario sino que asegura que él está dispuesto a pagar los desplazamientos desde Riad a París, de allí a Sao Paulo y desde territorio brasileño a Bogotá y Cali, en vuelo charter.



Lo que requiere no es dinero sino que le permitan el acceso al país en vuelo internacional, lo cual está expresamente prohibido en estos días de pandemia. Asegura que él y los firmantes de la carta están completamente sanos y dispuestos a cumplir todo el protocolo que se les imponga con tal de regresar a Colombia. Por ahora no hay una respuesta oficial de la Cancillería.



Cierto es que nadie podía prever el año pasado una pandemia como la que hoy azota al mundo, pero tal vez, solo tal vez, cuando le recomendaron no irse tan lejos solo por dinero y tener en cuenta variables deportivas que en su caso tenían mucho peso, podían tener razón...