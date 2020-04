Aislamiento derrota a futbolistas: estudio revela depresión y ansiedad

El fútbol es un reflejo social, un país chiquito, como dicen algunos. Y en esta emergencia por el coronavirus covid-19 no son ajenos a un problema cada vez más común por las estrictas cuarentenas y el encierro: sufren depresión.

La realidad salió a la luz tras un informe publicado por el sindicato internacional de jugadores FIFPRO, que reportó los preocupantes resultados de sus encuestas.



"Entre el 22 de marzo y el 14 de abril, FIFPRO y sus sindicatos afiliados realizaron una encuesta entre 1.602 futbolistas profesionales de países que han implementado medidas drásticas para contener la propagación del coronavirus, tales como el confinamiento masivo en los hogares. Participaron en el estudio 1.134 hombres futbolistas (con una edad media de 26 años), y 468 mujeres futbolistas (con una edad media de 23 años)", contó la asociación en su reporte.



"El 22 por ciento de las mujeres futbolistas, y el 13 por ciento de los hombres futbolistas presentaron síntomas correspondientes a un diagnóstico por depresión. El 18 por ciento de las mujeres, y el 16 por ciento de los hombres, informaron de síntomas correspondientes a un diagnóstico de ansiedad generalizada (la investigación científica arroja en la mayoría de los casos mayor frecuencia de síntomas de depresión y ansiedad entre las mujeres, que entre los hombres)", dice el estudio.



Como ocurre con millones de trabajadores en distintos lugares del mundo, la preocupación por la recesión económica y el futuro del deporte tras la pandemia: "El porcentaje de jugadores que informó de padecer síntomas fue notablemente superior entre los que se preocupaban por su futuro en la industria del fútbol", según concluyó el estudio.



El Médico Jefe de FIFPRO, el Doctor Vincent Gouttebarge no dudó, como es usual en estos casos, no esconder esos sentimientos de frustración y buscar ayuda: “En el fútbol, jóvenes atletas de ambos sexos tienen que hacer frente de manera repentina al aislamiento social, a la suspensión de sus vidas laborales y a las dudas sobre su futuro. Algunos podrían no estar bien equipados emocionalmente para afrontar estos cambios, y los animamos a buscar la ayuda de alguna persona en la que confíen, o de un profesional de la salud mental”.