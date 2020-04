El difícil panorama en Nacional contado por el propio presidente

Tras seis semanas sin actividad en el campeonato profesional de fútbol, debido a la pandemia por el coronavirus covid-19, Atlético Nacional manifestó a través de su presidente Juan David Pérez, la situación complicada que atraviesa el equipo y proyectó un escenario complicado en caso que no se reanude el campeonato próximamente.

En diálogo con el programa ‘El Vbar’ de Caracol Radio, el dirigente aseguró que a Nacional “se le acabó la gasolina”, debido a que sus ingresos se dan al jugar como local, algo que data desde el 22 de febrero, cuando enfrentó al Deportivo Independiente Medellín, en el clásico antioqueño por la sexta fecha de la Liga I-2020. Sumado al cierre de las Tiendas Verdes físicas y sin percibir el dinero por publicidad estática y derechos de televisión, agrava la crisis del conjunto antioqueño.

“En el caso de nuestro club, la gasolina prácticamente se nos acabó, nuestros ingresos se nos cayeron a casi nivel cero. La próxima quincena vamos a tener dificultades para pagar los sueldos”, remarcó Pérez.

Sobre el documento que la Dimayor presentado este lunes al Gobierno colombiano, Juan David comentó que “personalmente no he participado en la elaboración del protocolo, pero supe que el documento final se acabó de escribir esta mañana. Me hicieron consultas de manera abierta”.

Por ahora, tocará esperar algún desenlace si el gobierno adopta la idea y le da luz verde al retorno del campeonato. Aunque con las medidas de aislamiento y continuidad de cuarentena hasta el 11 de mayo, la pelota rodaría hasta el mes de junio.