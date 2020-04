'Sería irresponsable volver al fútbol a puerta cerrada': Iván Duque

El presidente Iván Duque no se ha movido ni un centímetro de su posición inicial: no ve viable el regreso del fútbol en el corto plazo.

El primer mandatario, en entrevista con La FM, volvió a descartar, como lo había hecho la semana pasada, la reactivación del fútbol colombiano, a pesar de que la Dimayor ofrece un detallado protocolo para garantizar seguridad.



"Seamos realistas, por más que Dimayor diga que este camino es posible tengo que privilegiar la salud de los jugadores", fue la sentencia del Presidente.



El presidente hizo una revelación y es que su intención al inicio de la emergencia fue mantener partidos a puerta cerrada, lo que fue rechazado por los clubes de la Dimayor: "Mi primera aproximación era jugar a puerta cerrada y en aquel momento la misma Dimayor dijo que no y a partir de ese momento analizamos con el ministro Lucena lo que pasa en el mundo y lo que dicen los expertos. Explíqueme como uno garantiza que en un torneo con 20 equipos, con cuerpos técnicos, todo el personal de soporte, que ninguno tenga coronavirus. Es muy difícil".



Y añadió: "Todo se evalúa pero sería irresponsable de mi parte decir que volvemos al fútbol a puerta cerrada cuando no hay condiciones, no he visto el primer campeonato que pueda garantizar la salud de los jugadores. Nadie puede jugar con tapabocas, son muchos riesgos para la salud. Es triste decirlo, qué más quisiéramos que disfrutar de los equipos a puerta cerrada y vibrar con emoción, pero soy muy claro, lo que analizamos con el ministro Lucena y el ministro Ruiz, no es viable".



El presidente Duque dijo que consulta permanentemente la situación en Europa y que allí dicen los expertos que "cuando se entra a una cancha con 22 personas de alto rendimiento, con pulsaciones elevadísimas, el distanciamiento debe ser más grande. Más del doble de los 2 metros. Y eso hace impracticable el fútbol... Uno de los responsables en Italia ya dijo que no hay condiciones para garantizar protección a los jugadores en canchas abiertas".



El problema económico se atenderá, según el primer mandatario, pero no implica reactivar el torneo: "Está la situación de los clubes y le he pedido al ministro Lucena que los escuche, ver qué salidas sostenibles hay ante un deporte que queremos los colombianos".