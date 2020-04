El 'NO' rotundo que le dio Iván Duque al posible regreso del fútbol

Iván Duque, Presidente de Colombia, habló este martes y en una de sus posturas volvió a repetir y dejar un 'no' rotundo para un posible regreso del fútbol en el país.



Dimayor había enviado un protocolo de seguridad en el que buscaba que se reiniciara el torneo de la Liga en Colombia, cumpliendo algunos parámetros de seguridad. Duque, por su lado, negó que se pueda y Ernesto Lucena, Ministro de Deporte, también intervino.

El presidente Iván Duque ratificó su negativa para reanudar el fútbol colombiano.



"Es impensable retornar, durante la pandemia, a los estadios."



"Nosotros no estamos pensando en abrir el torneo de fútbol. Ni siquiera a puerta cerrada." pic.twitter.com/ANrKn1YLEe — Juan Sebastián Navarrete V. (@juanse_91) April 22, 2020

"Es impensable retornar durante la pandemia a los estadios, hay muchas ligas que buscan jugar puertas cerradas pero es un alto riesgo. El fútbol es un deporte de contacto, esto expone muchísimo más. Así no vamos a abrir el torneo, ni a puerta cerrada. Ya hemos hablado que no a las aglomeraciones tampoco. Yo quisiera que diéramos un mensaje claro, de cuál es la premisa sobre la que nosotros partimos, las experiencias internacionales que estamos evaluando y dar claridad que durante la vigencia de la emergencia sanitaria, claramente nosotros no estamos pensando en abrir el torneo de fútbol, ni a puerta cerrada por las distintas consideraciones, pues estamos pensando en la vida y salud de los futbolistas", dijo Duque.



Por otro lado, el Ministro de Deporte mencionó la postura sobre el protocolo, pues aún no ha mirado cómo funciona el método que propuso Dimayor: "recibimos el protocolo, lo vamos a analizar con calma, con pausa y basados en una data. Pero por ahora no tendremos torneo de fútbol".