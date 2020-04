‘Me faltó ser blanco’: fuerte crítica de Freddy Rincón al Real Madrid

En diálogo con Caracol, Freddy Rincón mandó fuertes críticas contra el Real Madrid, equipo en el que jugó durante la temporada 1995/96, y dio los motivos por los que no pudo triunfar allí.



Recordemos que el colombiano llegó a España proveniente de Italia, más exactamente del Napoli, pero después de 21 partidos no pudo demostrar toda su categoría.

Según el nacido en Buenaventura, no pudo triunfar en Madrid debido a que “me faltó ser blanco, no sufrí el racismo día a día pero para jugar dentro del Real Madrid, sí”. Agregó además que su entrenador, Jorge Valdano, “lo tenían muy presionado” y por eso no gozó de grandes oportunidaes.



A pesar de lo anterior, reconoció que está agradecido con el club porque “me hizo madurar como hombre y persona”, aunque quedó con “la espinita” de haber podido jugar por más tiempo.



Respecto a las estrellas con las que compartió camerino (Laudrup, Redondo, Zamorano), Rincón manifestó que era un ambiente pesado “porque hay muchos egos, mucho orgullo y son cosas que lo da estar en el mejor equipo del mundo”. Aunque aseguró que hizo buenos amigos.



Recordemos que una vez salió del Real Madrid, Rincón regresó al fútbol brasileño y jugó en varios equipos como Palmeiras, Corinthians (donde culminó su carrera), Santos y Cruzeiro.