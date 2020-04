‘Hay posibilidades de no jugar este año y eso sería fatal para el FPC’

El coronavirus ha golpeado de gran manera al fútbol colombiano, el torneo fue suspendido y desde entonces la crisis económica en los clubes se agudizó enormemente. Los ‘grandes’ no tiene cómo cubrir sus gastos, mientras que los ‘chicos’ sobreviven con lo poco que tienen.



Los recortes salariales o las inyecciones de capital han permitido un poco de estabilidad, pero la situación de cara al futuro es preocupante. En este sentido, Tulio Gómez hablo con Caracol Radio sobre lo que les espera a los clubes respecto al campeonato local y el presente de América.

“Hay posibilidades que este año no juguemos y eso me parece fatal para el fútbol profesional colombiano”, señaló. Agregó además que “no tenemos caja para aguantar más de dos meses”, motivo por el que las medidas para frenar una crisis peor deben ser tomadas de manera inmediata.



Precisamente respecto a esto último, el dirigente puso como ejemplo al entrenador Alexandre Guimaraes: “La idea es que siga dirigiendo, pero todo depende de cuando se inicie la Liga, si se demora mucho tendremos que hacer una pausa”. En este sentido, el dinero de los derechos de TV puede ser un salvavidas, “cuando más lo necesitemos, tengo esperanza”.



Puntualizó además que los clubes “estamos respetando las decisiones del Gobierno”, motivo por el que apenas se autorice la vuelta del fútbol “podremos tomar decisiones por medio de una votación”. Jugar a puerta cerrada no es una solución, según Tulio, porque “aumentarán los costos”.

​

Por último, se refirió sobre la “disputa” que hay entre algunos equipos en Colombia: “El daño económico impactará mas a los equipos grandes por sus nóminas, mientras que los chicos pueden cubrir eso más fácil”.