Y era el más interesado: razón por la que James no iría al United

James Rodríguez sigue sin definir su futuro, como muchos futbolistas, debido a la pausa y la problemática mundial que se enfrenta por el coronavirus. Sin embargo, lo que sí sería seguro es que el colombiano saldría del Real Madrid, pues no tiene minutos y le queda un año de contrato, por lo que el cuadro blanco buscará sacarle 'provecho' a su venta.



Manchester United era uno de los principales candidatos para llevarse al jugador de la Selección Colombia. Varios rumores en Europa eran los que daban por hecho de que el cuadro rojo era el principal interesado. Sin embargo, parece que no se dará.

La actualidad del coronavirus hizo que se pausarán casi todas las ligas del mundo y entrara una fuerte crisis económica a los clubes, principalmente a los más poderosos por sus importantes egresos en nóminas y demás. Esta, sería la principal razón que tendría el cuadro de Old Trafford para no sumar al colombiano en el próximo mercado de fichajes.



“No puedo evitar pensar que las especulaciones sobre fichajes de cientos de millones de libras por un solo jugador parecen ignorar la realidad a la que se enfrenta este deporte. Está claro que todo el mundo está atrapado por la realidad económica de la pandemia y nosotros no escapamos a esta regla, por lo que cuanto más dure la crisis, mayor será el impacto para los clubes", dijo el vicepresidente del Manchester United Ed Woodward.



Finalmente, el vicepresidente del cuador rojo dejó una frase que cerraría una posible puerta para el colombiano, por el que se piden cerca de 40 millones de euros.



“Nadie debería engañarse sobre la magnitud del desafío al que se enfrenta el fútbol y es probable que ningún club, el nuestro incluido, pueda hacer lo habitual en el mercado de traspasos de este verano", finalizó.