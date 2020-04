No se sale: Alcalde de Cali reitera ley seca para este puente festivo

Así lo anunció el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina en una entrevista radial al afirmar que la medida se hace necesaria tomarla porque cuando la gente ingiere licor se desinhibe y sale de su hogar.

La ley seca iría desde el viernes festivo hasta el lunes a las 6:00 de la mañana, tal y cómo está determinado en el decreto emitido para la prolongación de la Cuarentena.



En la entrevista resaltó los buenos resultados en el tema del Coronavarius “la hemos sacado barata en comparación con otros países y eso se debe a las medidas oportunas que se han tomado. Ya estamos tomando en promedio 800 pruebas y queremos llegar a muchísimas más para poder trabajar anticipadamente en el tema”, afirmó el mandatario caleño.



Entre las cifras que dio a conocer, manifestó que en estos momentos las salas de cuidado intensivo está alrededor del 62% de ocupación pero, las clínicas privadas y la más reciente adecuada (Clínica Champagnat) están vacías por lo que se está en una posición no crítica.



Afirmó que aún el comercio no puede reactivar sus labores porque ello incrementaría la cantidad de personas en las calles con los consiguientes riesgos que ello implica.



Ha existido incremento de precios en los servicios públicos, pero ello no amerita que los servicios públicos suban tan significativamente. “Habría que revisar los casos que se denuncian porque no es posible que se refleje un alza de esas magnitudes que están indicando”, recalcó.



Respecto a temas culturales y deportivos precisó que se debe buscar una fórmula porque por ejemplo el fútbol “le significa la comunidad mucho. El fútbol se vuelve un tema cotidiano en la familia y moviliza toda una industria, que en el caso de una economía pequeña como la nuestra tenemos una gran necesidad de todo el tema”, agregó.



Finalmente, mostró su preocupación porque se puede estar rompiendo la cultura caleña, “ya llevamos 40 días sin que el caleño no pueda ir a rumbear, no pueda reunirse con sus amigos o no pueda socializar o tener actividades culturales, afectivas y sociales. Creo que tenemos que encontrar respuesta inmediata a la agenda cultural y la agenda de la noche. Si no se le encuentran respuestas vamos a tener muchas dificultades este año y de pronto el siguiente”, enfatizó.



Dejó entrever, que se tendrá que llevar a cabo un proceso con nuevas tecnologías si no se encuentra la vacuna, algo así como un pasaporte sanitario: “como en las películas, para poder ingresar a determinado espacio, la persona tendrá que pasar un autoexamen inmediato que puede ser la temperatura, una prueba de olor o un pasaporte digital”, concluyó.



Cerca de 1.600 empresas han expedido el Pasaporte Sanitario Digital



El secretario de Infraestructura Vial y Valorización de Cali, Juan Diego Flórez, entregó un balance positivo sobre la reactivación del sector de la construcción en Cali y la expedición del Pasaporte Sanitario Digital, que habilita a las empresas para que puedan realizar sus operaciones cumpliendo con los protocolos de bioseguridad correspondientes.



“Hasta el martes en la tarde teníamos un registro de 1.600 empresas y 30.000 trabajadores, de los cuales 22.000 pertenecen al sector de la construcción, hemos logrado entregar muchos pasaportes, ayer logrado visitar cuatro obras, de las cuales dos son de infraestructura y dos pertenecen a la cadena de la construcción de vivienda”, informó Flórez.



El funcionario explicó que la dependencia a su cargo cumple una tarea de vigilancia y revisión de los protocolos en sitio, que consiste en corroborar que se cumpla el tamizaje de entrada, la toma de la temperatura, la prueba de olfato y las preguntas de control diarias que deben realizarse a todos los trabajadores que ingresan a obra.



Asimismo, Flórez hizo énfasis en que la empresa es responsable por sus trabajadores y los artículos que tiene que proveerles para su seguridad, y resaltó que las comisiones de la Administración Municipal que visitan las obras reactivadas, “más que la denuncia buscan pedagogía frecuente sobre el tema”.



“En caso de que encontremos una situación irregular debemos informarle al Ministerio de Trabajo, quien es el competente para cualquier tipo de sanción o multa, pero la Secretaría de Salud tiene la competencia sanitaria para cancelar pasaportes, para cerrar una obra en caso de que encuentre que las condiciones no son aptas para que los trabajadores de obra puedan seguir funcionando”, precisó Flórez.



El secretario de Infraestructura Vial recordó que el registro y expedición del Pasaporte Sanitario Digital debe realizarse por días, dependiendo del subsector al que pertenezca la empresa de construcción y/o manufactura.



La gradualidad en el proceso tiene como fin que el sistema de transporte masivo pueda responder adecuadamente a la demanda de pasajeros, entendiendo que hoy su capacidad está limitada al 35%. Asimismo, se busca tener datos suficientes para el control de la cadena de contagio que debe realizar la Secretaría de Salud.



“Encontramos en nuestro análisis de quejas y reclamos, que más o menos el 80% de las solicitudes obedece al desconocimiento del manual, entonces les pido por favor que leamos el manual antes de ingresar a la plataforma de la entidad. La plataforma es muy amigable y por tal razón mucha gente intenta hacer el procedimiento sin leer el manual y hay condiciones muy específicas en la carga de archivos y en la subida a los proveedores, que implicaría que si no las cumplimos no me va a dejar avanzar en la página”, señaló Flórez.



