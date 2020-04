Las consecuencias que tendría Deportivo Cali si no vuelve el fútbol

Versiones vienen, opiniones van. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, tampoco ve cercana la posibilidad de retomar las competencias del fútbol colombiano a corto plazo, con unas declaraciones que terminaron de llenar de angustia a los presidentes de clubes agremiados en la Dimayor.

La mayor preocupación, y es apenas lógico, está por los lados de los llamados grandes, cuyas plantillas son los más costosas y hace varios meses se habían referido a una crisis general, acentuada en estos días por la emergencia sanitaria generada por el covid-19.



Este lunes volvió a aparecer Marco Caicedo, presidente del Deportivo Cali, quien en charla con el programa ‘De Taquito con Marino’ deslizó que de confirmarme la cancelación de la Liga del presente año, su club entraría en una situación financiera compleja. Incluso, llegarían a renegociar lo que hace un mes acordaron con los jugadores en materia de rebaja de salarios.



Sobre lo que dijo el ministro Ruiz, afirmó: “No conozco una decisión oficial y estaría todavía tendiente a un pronunciamiento, me parece que lo correcto en estos casos es no generar zozobra sino esperar un comunicado oficial. Tendría que decir que soy absolutamente respetuoso de las normas, habría que acatar la determinación de los expertos hagan. Sería una noticia muy difícil para el fútbol y para los clubes”.



Sobre si el Cali soportaría cerrar este año sin fútbol, Caicedo respondió tajantemente: “No, no tendríamos cómo soportarlo”.



En caso de que oficialice lo que piensa el encargado de la cartera de Salud, Caicedo señaló que “tendría que entrar a analizar bien los tema de ley, ya en ese momento asesorarme desde el punto de vista legal sobre las opciones que me quedarían, intentar irse por el camino menos tortuoso, el camino menos dramático y radical posible, pero no hay muchas salidas si llega a pasar eso, creo que posiblemente nos tocaría entrar en (Ley) 1116, tendría que revisar bien con los abogados, si tenemos todo un año es posible, tengo que revisar bien, no me atrevo a decirlo, a menos de que pudiésemos hacer una reestructuración completa internamente, si no se puede la veo complicada porque nosotros internamente en este momento estamos prácticamente en una situación de caja que no nos aguanta los flujos, tenemos muy poquita gasolina ya para sobrevivir, un año sin jugar no aguantaríamos”.



El máximo dirigente azucarero agregó que “sería bastante grave, no podemos jugar a una liquidación, pero posiblemente a una insolvencia y tendríamos que buscar alternativas jurídicas que nos protejan. Pero no me anticipo a aseverarlo, porque es algo que tengo que profundizar bien con la parte financiera y la parte jurídica”.



Sin embargo, guarda la esperanza de que en Colombia finalmente ocurra como en otros países que darán luz verde para el reinicio: “Soy optimista todavía porque veo que veo que en otras ligas ya están anunciando reactivación de actividades, en mayo creo que mueven la Bundesliga, Italia también está iniciando entrenamientos individuales aislados y también están planificando regresar, hay que otra que piensa hacerlo a puerta cerrada. En eso hay claridad de que no jugaríamos con estadios abiertos y en eso el Gobierno ha sido muy directo y concreto, pienso que si hay otras ligas que están tomando algunas posiciones que se puedan tomar como ejemplo de que se pueda hacer de una manera responsable, sigo siendo optimista de que lleguemos a esa situación y logremos evitar el catástrofe del fútbol”.



Sobre el polémico tema de los derechos de televisión internacional, afirmó que “la única información que tengo de la Dimayor en la última Asamblea es que se daban 100 días para que la Compañía Pruden Capital y Optima firmaran el contrato y pusieran el anticipo, que son 60 millones de dólares. Si al cabo de los 100 días no ocurría eso, se rompía el contrato de mutuo acuerdo, consensuadamente, y se rompería el contrato, ese término de los 100 días no se ha estirado. Tengo un sentido lógico de las cosas y de los negocios, para mí es un negocio que está pactado a 11 años y ese es el término del potencial económico para el inversor, que está poniendo 60 millones de dólares sobre un negocio que puede llegar a producirle, según cálculos de ellos, entre 600 a 1.100 millones de dólares en ese lapso. Si se hace matemática simple, un adelantado de 60 millones de dólares por un negocio que daría más de 1.000 millones de dólares es precisamente lo que hacen los fondos de capital de riesgo, arriesgan un capital, buscan un modelo de negocio que puedan rendirles el retorno del negocio sobre la inversión y en este caso aparentemente, y ellos son los expertos, que tiene potencial de generar ese recurso con los derechos de televisión internacional, las nuevas plataformas digitales y toda la concepción que tienen ellos de cómo abordar comercialmente el fútbol colombiano en los mercados externos”.



El tiempo sigue corriendo, por lo que Caicedo respondió si cree que depositarán o no ese dinero: “Eso es muy difícil decirlo, porque no he estado al frente de todo, apenas pude ver la exposición que hizo el presidente de Prudent, me pareció valida y bastante interesante, es un fondo que maneja aproximadamente 2.000 millones de dólares en el mundo, así que 60 millones de dólares los pueden producir. Con mi experiencia, suena lógico”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces