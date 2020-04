¿Cuál será su futuro? Andrés Felipe Roa no seguiría en Independiente

Muchos jugadores están pendientes de resolver a mediados de año su futuro con los clubes en que militan actualmente o miran la posibilidad de buscar otras alternativas. No obstante, la interrupción de los campeonatos en el mundo a causa del covid-19 hace que la situación se complique, mientras tanto no haya autorización para reanudar las competencias.



Uno de los que espera una pronta solución es el volante atlanticense Andrés Felipe Roa, hoy en Independiente de Avellaneda, aunque sin certeza de continuidad, porque el club argentino adeuda el 50% de la opción de compra que recibió de parte del Deportivo Cali y que ronda los 900.000 dólares.



El jugador se encuentra a gusto en el equipo que dirige Lucas Pusineri y quiere quedarse, pero el plazo para cumplir con el compromiso es el 30 de junio y la parte financiera del rojo gaucho no es la mejor. Como ocurre con la mayoría de instituciones en estos momentos.



Entre las posibilidades que plantearía el cuadro argentino están la extensión del plazo con dos variables de cuotas diferidas y la más remota, el préstamo del volante uruguayo Carlos Benavidez, quien llegó desde Defensor Sporting, e Independiente ya perdió una demanda ante la Fifa por no cumplir con el pago de su transferencia. No obstante, hay más: Independiente ha perdido dos casos por demandas entre 2019 y 2020, con América de México por Silvio Romero y con Emelec por Fernando Gaibor.



Facundo Jáuregui, periodista que normalmente cubre la información de Independiente, habló con el Súper Combo del Deporte en Cali sobre lo que ocurre en el conjunto de Avellaneda: “los dirigentes todavía no se pronuncian, primero porque la política del club de por sí es no hablar demasiado, segundo porque Silvio Romero manifestó en un medio nacional que estaban sin cobrar enero, febrero y marzo, fue por eso que desde el club se prohibió que jugadores o dirigentes den cualquier tipo de entrevistas o mantengan cualquier tipo de entrevistas porque la situación hoy no es la mejor, quizá no era la mejor previo a la pandemia y ahora es aún peor. Sobre todo por lo que le viene por delante, los gastos que debe afrontar, especialmente con el Deportivo Cali”.



El comentarista afirmó que “tuve la oportunidad de hablar con el presidente del Cali, Marco Caicedo, me atendió muy amablemente, lo que me dice es que Independiente tenía en diciembre posibilidad de definir si hacía o no uso de la opción de compra por Andrés Roa, por lo que elevó una carta afirmando que lo iba a hacer, Independiente tenía plazo hasta los primeros días de marzo o abril, aproximadamente, para abonar los 900.000 dólares. Pasada esta fecha Deportivo Cali intentaba comunicarse con sus pares aquí en Argentina, nunca les dieron ningún tipo de respuesta, por lo que en su momento pensaron en ir a la Fifa para poder seguir con el curso de este reclamo y cobrar lo que les correspondía”.



Facundo esgrime la forma en que eventualmente pudieran llegar a un acuerdo: “En este orden de cosas, por lo que conocí, Independiente presentó dos opciones para tratar de saldar la deuda con Deportivo Cali. La primera, pagar 10 cuentas de 90.000 dólares a partir de junio de este año y la segunda, cuatro cuotas de 75.000 dólares cada una, más ofrecerle a préstamo a Carlos Benavidez, que no tiene lugar en el plantel; y si el uruguayo es vendido mientras está en Deportivo Cali, el club colombiano va a recibir como indemnización un importante porcentaje de esa venta. Algo que no satisface al Cali porque ellos quieren los 900.000 dólares de contado y está muy lejos Independiente de esas expectativas”.



No obstante, según Facundo, hay un tema que acabaría de complicar las cosas: “Independiente también tiene un conflicto con Defensor Sporting por Benavidez, ya que compró al jugador, pero le debe dos cuotas de 800.000 dólares, de los cuales en febrero la Fifa falló a favor del club uruguayo, por lo que Independiente debe abonar entre la deuda que tenía con Defensor Sporting más los intereses, cerca de 1.800.000 dólares. Lo que sé es que al haber un fallo en contra de Independiente, el equipo argentino no puede ceder a Carlos Benavidez a ningún otro club, porque ya en el último mercado de pases intentó negociar a Benavidez con Talleres de Córdoba, lo que no fue factible debido a este reclamo”.



Aunque todo indica que podría regresar a Colombia, el periodista señaló que para el jugador no es un tema sencillo, ya que “Andrés Roa está cómodo, ha encontrado la oportunidad necesaria y la participación que siempre buscó en Independiente, de hecho, ha sido un jugador clave para Pusineri en los últimos partidos previo a este parón, a mí otra cosa es que lo me cuentan del Deportivo Cali, si Independiente no abona los 900.000 dólares antes del 31 de junio, automáticamente Roa va a tener que volver allá, porque cuentan con los derechos económicos y federativos, van a ir por esa vía legal, una vez que se le venza el plazo”.



Por falta de recursos, Independiente ha perdido dos demandas recientemente ante Fifa con equipos de Ecuador y México, y aunque eso debería tener preocupado a su entrenador, Facundo sostiene que “Pusineri al comienzo estaba muy molesto, pero es el lugar en el que siempre quiso estar, el lugar por el que siempre peleó, soñaba con ser técnico de Independiente, un club al que le tiene mucho aprecio y la gente a él, y era la oportunidad que siempre quiso tener, creo que si le toca estar con jugadores juveniles le va a poner el pecho”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En twitter: @marquitosgarces