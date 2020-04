¿Por qué Falcao no jugó en Millonarios? Su entrenador lo reveló todo

Hernán Pacheco fue uno de los responsables de la formación de Falcao García como futbolista profesional. El DT lo dirigió en Lanceros de Boyacá, cuando tan solo tenía 13 años y daba sus primeros pasos en el deporte de alto rendimiento.



En diálogo con Antena 2, Pacheco reveló una anécdota que explica el porqué Falcao no pudo jugar en Millonarios, club del que en numerosas ocasiones se ha declarado hincha.

El entrenador reveló que Silvano Espíndola, exjugador de Millonarios en los años 80, funda la escuela de fútbol Fair Play y lo contactó para que lo ayudara en las labores de dirección técnica: “Empezamos trabajos y Silvano me dice que ojo con el hijo de Radamel porque es un fenómeno”.

​Pacheco afirmó que Falcao llegó a la categoría juvenil, teniendo tres años menos que sus compañeros, y en su primer partido marcó “cinco o seis goles de los nueve que anotamos ese día, en ese momento yo quedé sorprendido”. De ahí en adelante, Falcao fue goleador de Liga de Bogotá e integró Selección Bogotá.



“Cuando nos ponemos a conformar el equipo de Primera B, Lanceros de Boyacá, teníamos que cumplir con la norma de Dimayor poniendo dos jugadores menores de 18 años, por eso con Silvano decidimos llevar a Falcao porque marcaba diferencia y así empezó todo”, recordó.



Respecto a Millonarios, Pacheco dijo que cuando regresan de Venezuela junto a su padre, el ‘Tigre’ pasa a jugar con La Gaitana, club aficionado, y de allí pegó el salto definitivo.

“Silvano arropó muy bien a Falcao y le prometió que lo llevaría a Argentina, pero primero debía hacer un paso por un equipo de Primera y lo tuvimos que llevar a Millonarios entre 2002 o 2003, cuando el técnico era el ‘Flaco’ Rodróguez. Él iba a entrenar pero lo tenían ahí a un lado, no le prestaron atención, así que Silvano junto a un empresario lo llevaron directo a River”, relató.



Para el entrenador, una de las causas por las que no tuvieron en cuenta a Falcao fue porque “en esa época se creía que el jugador joven no servía y Millonarios, como siempre fue un equipo protagonista, no podía hacer procesos, solo le servía ser campeón con jugadores a la altura”.