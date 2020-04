Ojo Queiroz: el delantero colombiano que podría jugar con España

Cualquier futbolista sueña con jugar con la selección de su país, pero de otros seleccionados también pueden buscar a jugadores extranjeros y nacionalizarlos para tenerlos a su servicio. Es el caso del atacante colombiano Luis Suárez, que brilla en el Zaragoza de Segundo División, y que podría jugar para España.



El cotizado goleador, de quien se habla hay varios clubes europeos que lo observan -como Inter, Barcelona y West Ham-, habría recibido ya el contacto de la Real Federación Española de Fútbol para nacionalizarlo y así estar disponible para un posible llamado a ‘La Roja’, según versiones de ‘Marca’.



Incluso, el mismo jugador, de 22 años, confirmó el acercamiento con la selección España en redes sociales. “España está interesada y han hablado con mis agentes y no cierro la puerta pero yo espero la llamada de Colombia. Sueño debutando con la selección y marcando en Barranquilla”, dijo Suárez recientemente, en una transmisión en directo en Instagram.



Eso sí, el jugador dejó claro que la primera opción la tiene Carlos Queiroz, pues su sueño es estar con la Tricolor: “Lo digo así de claro. Mi sueño es jugar con la selección colombiana. Por eso me enfado cuando no me llaman”, confesó el jugador.