Reflexiones espirituales de Jhon Vásquez y su compromiso con el Cali

Antes de la interrupción de la Liga de fútbol en Colombia varios jugadores estaban lesionados y otros pagaban fechas de suspensión por decisiones acaloradas dentro de la cancha.

Apenas iban 8 jornadas de la Liga BetPlay, pero todo quedó quieto por la aparición del covid-19, obligando que los equipos enviaran sus planteles a casa para realizar sus entrenamientos a través de una plataforma virtual.



Uno de los futbolistas que esperaban volver con todo para reivindicarse y mostrar sus condiciones era el cartagenero Jhon Vásquez, quien ha sido uno de los más afectados con las sanciones de la Dimayor. Sin embargo, apareció la pandemia y obligatoriamente se tuvo que hacer un alto en el camino.

Vásquez reconoce que se siente “un poco raro, por ahí uno siempre quiere estar en cancha con el grupo, haciendo los trabajos, juego con pelota, pero sabemos que estamos pasando por una situación muy difícil a nivel mundial, donde esta pandemia está causando terror. Estamos de la mano de Dios esperando que muy pronto se solucione esto, tenemos que acostumbrando y seguir trabajando, porque esto se solucionará”.



Agrega que “llevo casi un mes y diez días de cuarentena, a veces entra desespero de querer salir, de estar con mis compañeros, pero hay que mirar que vienen los hijos de uno, que se puede compartir más en familia, dialogar con la esposa, creo que todo esto va a servir para más adelante y que haya más comunicación en familia, saber apreciarla más, para que se inventen cosas con los hijos, no se puede negar que toda esta situación es agobiante y todas las noticias que pasan, pero nos va a servir de experiencia para unirnos más, pidiéndole a Dios que todo pase rápido”.



Un poco más reflexivo también dejó ver su lado espiritual: “Siempre creo que las cosas pasan por algo, esta pandemia nos va a dejar cosas positivas a nivel mundial, esta profesión es todo para mí, es triste no estar en la cancha, estar corriendo detrás de un balón, sentir la hinchada que está alentando, es algo muy complejo, pero debemos estar conscientes de lo que se está viviendo y ahora lo primordial es la salud. Después el fútbol se reactivará y todo volverá a la normalidad, tengo mucha fe en Dios de que muy pronto acabará y les servirá a nuestros hijos como experiencia y anécdota cuando estemos con más años”.



De igual forma, se refirió a lo mejor que le ha pasado en este corto tiempo con el elenco verdiblanco: “Mi momento favorito fue cuando me ofrecieron estar en la institución, sentí una alegría inmensa al llegar a una institución tan grande como el Deportivo Cali, con una gran hinchada, sentir el apoyo de la afición; junto con los compañeros y los directivos ha sido fundamental para mi adaptación, siento que cada vez queda poco, espero seguir cosechando triunfos acá y quedar en la historia de este lindo club, sé que con mi trabajo y desempeño lo puedo lograr, me conozco como jugador y como persona. Agradecido eternamente con Dios y con las personas que hicieron posible mi llegada al club”.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

Twitter: @marquitosgarces