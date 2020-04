Jefferson Duque y sus mejores recuerdos, siempre ligados a Nacional

A punta de goles y carácter, Jefferson Duque se ganó el cariño de los hinchas de Atlético Nacional, la ‘Fiera’, como le dicen al interior del camerino, infunde respeto y temor a sus adversarios con esa potencia física y desequilibrio a la hora de llegar al área rival. En esta época de cuarentena, Duque recordó esos momentos difíciles que tuvo que sortear para llegar a ser el ‘9’ verdolaga, un sueño que tuvo desde niño.

“Este tiempo de pandemia y de aislamiento, me puse a recordar mis comienzos en el fútbol con el Deportivo Pereira, allá jugué tres años, se me acabó el contrato y estuve dos años jugando en equipos de barrio, por la ‘liga’, para tener algún dinero. En algún momento casi abandono la carrera, sentía que me estaba quedando atrás en el fútbol. Pero con el apoyo de mi madre, me dijo que más adelante vendría mi momento. En la Copa Ciudad de Pereira fue la oportunidad para jugar en Rionegro (ahora Leones), estuve dos años y luego llegué a Nacional en el año 2012, el equipo donde siempre había querido estar. Con Nacional, he pasado momentos especiales y de grandes satisfacciones”, destacó el ariete verdolaga.



En cuanto a sus mejores momentos vestido de verde, Duque detalló que “han sido cuando he salido campeón, donde la mayoría de las veces pude marcar en las finales y en el campeonato donde terminé como goleador”.



Desde siempre, fanático de Nacional, Jefferson cumplió un sueño desde niño poder comandar el ataque verdolaga. “Ha sido una recompensa al trabajo que desde niño he realizado para llegar a Nacional. El esfuerzo, el compromiso, el sacrificio y la dedicación ha sido muy gratificante para mí”.



Sobre la falta que le hace volver a la cancha, Duque se trasporta al sentir del hincha, quien sufre esta misma frustración. “El sentimiento y la pasión, mueve a las personas para ir al estadio. Ellos quieren salir de la rutina, desconectarse, es ese tiempo de la semana en el que les debemos brindar esa alegría que tanto necesitan”.



Finalmente, habló de este momento de pandemia que vive el mundo y las reflexiones que le ha dejado para su vida. “En este tiempo he aprendido a ser una mejor persona, ser un mejor profesional y a querer mucho más esta linda institución. Estamos en una muy dura situación, pero pienso que podemos aprovechar para sacar fuerzas y salir adelante”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8