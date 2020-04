El campeón de Copa Libertadores que anhela volver a Nacional pronto

De menos a más, Alejandro Guerra fue ganándose un espacio en Atlético Nacional, el ‘lobo’, al igual que Jorge Rojas, les tocó un camino difícil para ganarse el corazón del hincha verdolaga. Desde Sao Paulo, Brasil, Guerra habló a través de su cuenta de Instagram con Felipe Muñoz, donde repasó sus inicios en el fútbol, cómo llegó a Nacional, la conquista de la Copa Libertadores en el 2016 y el anhelo de regresar al equipo verdolaga y a una ciudad como Medellín donde tiene casa, negocios particulares y hasta su mamá vive ahí.



Aunque no le gustaba el fútbol, Guerra era muy unido a un hermano mayor, quien falleció y según él “era el futbolista de la casa, yo lo acompañaba a los partidos de fútbol, a mi me gustaba era el béisbol y me comenzó a gustar al fútbol porque comencé a jugar en el colegio, luego crecí con ese apoyo familiar y poco a poco demostré mi potencial, arranqué en Caracas Fútbol Club y luego estuve en otros equipos en Venezuela, hasta que llegué al Atlético Nacional en el 2014”.

Precisamente, sobre esa llegada a Nacional, Alejandro explicó que “estaba de vacaciones y Julián Hurtado, un compañero colombiano que tuve en Mineros de Guayana me recomendó con Pompilio Páez, luego hablaron con mi representante y en medio de la playa me llegó la propuesta. Al otro día ya estaba viajando a Medellín. En el primer año las cosas no me salieron bien, jugaba poco y tenía ganas de irme, al final me convencieron para continuar y logré hacer una historia muy bonita en el equipo”.

Pasó un gran 2015 y llegó el 2016 donde Nacional obtiene su segunda Copa Libertadores, en la que Alejandro se convirtió en el primer jugador venezolano en levantarla, con algo más, siendo el mejor jugador de ese torneo. “Cuando gané la Copa Libertadores, recordé todos los momentos en mi carrera, agradeciéndole a Dios y a todos los que me ayudaron para llegar hasta ahí. Las cosas no fueron fáciles para mí. De ese grupo del 2016, todos aceptaron su rol y lo que tenía que hacer, respetando a los demás. Todo el equipo estaba compenetrado y el que entraba de recambio lo hacía muy bien, eso fue clave”, destacó.

Además, “revivir esos momentos me emociona, ser el único venezolano que ganó la Copa Libertadores y haber sido el mejor jugador, fue especial. Recibí llamadas de gente que ni sabía que le gustaba el fútbol. En la tribuna llegó mucha gente de Venezuela a apoyarme. Es una anécdota para contar el resto de mi vida. Hoy en día no veo tan grande esa conquista porque soy jugador, el día de mañana voy a valorar más lo que conseguí en Nacional”.

Guerra actualmente, está tasado según Transfermarkt en 600.000 euros y con contrato vigente en Palmeiras hasta el 26 de julio de 2020. Sobre su presente y un posible futuro en Nacional, precisó que “estoy en Palmeiras, entrenando separado y esa situación me tiene muy mal, nunca había estado así. Pero no bajo los brazos, yo me preparo bien para jugar donde pueda estar, me siento para estar jugando a alto nivel. Me encantaría regresar a Nacional y devolver el cariño que la gente me tiene. También es un reto para demostrarles mi calidad, porque sé que me van a exigir mucho más y les puedo responder”.

