‘Busco aprovechar el día para no caer en la rutina‘: Yerson Candelo

La pandemia hizo que se cortara el campeonato de fútbol en un gran momento deportivo para Yerson Candelo, quien contrario a desanimarse, sigue preparándose en casa para retornar a la competencia y seguirle aportando a Atlético Nacional en busca de los objetivos de Liga y Copa Suramericana.



El vallecaucano habló en videollamada con los medios de comunicación, donde dio a conocer sus sensaciones frente a este momento. “Trato de asumir esta cuarentena de la mejor manera, sin preocuparme y tratando de aportar un granito de arena para los que más lo necesitan. Somos bendecidos y privilegiados, hay mucha gente pasando necesidades”, expresó.

En cuanto a una alternativa de retornar el campeonato, Candelo señaló que “he visto que en otros países se están tomando medidas y protocolos para reiniciar los torneos. Esperamos que mejore la situación y se pueda establecer una fecha para comenzar el campeonato. Principalmente, nosotros continuamos preparándonos, entrenando fuertemente día a día para estar en forma”.



Sobre su opinión de reanudar pronto, sin haber llegado al pico alto de infección, Yerson indicó que “la integridad física, lo que somos como personas, va por encima de cualquier cosa. La salud siempre es primordial. Creo que los médicos nos van a capacitar en el tema para cuando se dé el reinicio y así hacerlo de la mejor manera para que prime la salud".



En lo personal, Candelo lamentó que se haya cortado el campeonato, cuando estaba subiendo su nivel. Sin embargo, "sspero seguir aportándole al equipo, mejorar más. Sé que tengo mucho por mejorar, mucho más por dar. Espero llegar al alto nivel y devolverle al club lo que se merece. Va a jugar un papel muy importante en la preparación que todos estamos teniendo durante esta cuarentena para estar en la mejor forma posible”.



Sobre los salarios de los jugadores versus los de los médicos, el jugador señaló que "cada quien es libre de dar su opinión o inclinarse por algún sentir. Si nos fijamos en el mundo el futbolista, creo que la mayoría de los jugadores se han comportado a la altura. Hay situaciones del mercado y de la situación de lo que es el fútbol a nivel mundial y no lo quiero poner a discusión".



Y en cuanto a la situación del plantel respecto a los ajustes salariales, Yerson dijo que “el grupo que tenemos ahora es muy consciente, humilde y reflexivo. Hemos aceptado las situaciones económicas de buena manera y llevando a la comodidad del club. Que haya una conciliación para llevarlo en un buen término ".



Frente a la posibilidad de que se reanude la Liga sin público, Candelo comentó que “si retornamos al juego sin público, poder hacerlo de una manera muy atractiva y con buena competencia para que las personas disfruten de un buen espectáculo”.

Volviendo al tema de entrenamientos, el ex Cali indicó que "en casa estamos trabajando muy fuertemente la parte física y muscular, pero hay que retomar en la parte táctica, sincronizaciones. Esperamos que sea fácil retomar lo que desarrollamos. En la alimentación, la nutricionista nos está dando un acompañamiento muy importante, no solo en lo que comemos, sino en el control del peso, del sueño y el estado anímico”.



Además de entrenar y cuidarse, Candelo develó otros hobbies que ha venido realizando durante esta cuarentena. "Este tiempo es muy valioso y lo aprovecho al máximo. Veo muchos documentales, muchas charlas motivacionales, Netflix, jugar Play, busco aprovechar mucho el día para no caer en la rutina que nos lleva a algunos malestares".



Finalmente, le envió los mejores deseos a Jarlan Barrera, quien los representará en la eLiga Dimayor que comenzará el próximo sábado 25 de abril. "Cuando estamos en el aula virtual tratamos todos de manejar un ambiente muy ameno, de disfrutar, de reírnos, de compartir. No nos hemos alejado de lo que se vive día a día. A Jarlan le deseamos muchos éxitos para que nos saque campeón. Nacional en todo lo que juegue, debe buscar el título".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8