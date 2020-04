En su cumpleaños 39, el mítico gol de ‘Morumbí’ Zapata con Millonarios

En una época donde la situación era complicada a nivel administrativo y futbolístico, Luis Eduardo ‘Morumbí’ Zapata se encargó de darle una alegría inolvidable a la hinchada embajadora con un gol memorable.



Era la Copa Sudamericana del 2007, Millonarios venía de eliminar a Coronel Bolognesi, Atlético Nacional y Colo Colo, firmando así su mejor participación hasta el momento. En cuartos debía enfrentar al histórico Sao Paulo de Brasil.

El elenco capitalino iniciaba la llave en Brasil y cerraba en Bogotá, motivo por el que debía manejar con cautela el primer resultado para sentenciar a los rivales en El Campín.



Los dirigidos por Mario Alberto Vanemerak sabían que no podían dar ventajas y planteamiento era claro, orden defensivo y conseguir el cero a toda costa. La primera parte se logró el objetivo de no dejar jugar a los locales, la férrea marca en la mitad encabezada por Gerardo Bedoya, Rafael Robayo y Juan Carlos Quintero fue efectiva.



Para la segunda parte, Sao Paulo salió con toda y generó varias oportunidades sobre el arco de Eduardo Blandón. Millos como pudo aguantó y tras 85 minutos de una furiosa tempestad brasileña, encontraría recompensa.



El recién ingresado Luis Zapata metió una corrida de atleta, luego de una extraordinaria habilitación de Ricardo Ciciliano, superó a sus dos marcadores que no pudieron agarrarle el ritmo y ante la salida del portero definió abajo al palo derecho. El júbilo reinó en los hinchas que fueron a Brasil y toda Bogotá.



Desde aquel día, Luis Eduardo Zapata quedaría bautizado bajo el apodo del estadio donde marcó el gol más importante de su carrera: Morumbí.