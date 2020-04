‘Agradezco a la hinchada de Nacional su cariño y respeto’: José Amaya

La cuarentena ha motivado para que futbolistas y exfutbolistas realicen conferencias y transmisiones a través de redes sociales para compartir sus experiencias y anécdotas de su carrera deportiva. Este es el caso de José Amaya, quien hace unos años dejó los guayos y ahora se dedica a la formación deportiva con su escuela de fútbol. Junto a Lainer Polo y Emeric Matos, realizan conferencias para entrenadores y jugadores de su escuela. En una de estas charlas, el ‘Ringo’ comentó su paso a Atlético Nacional tras haber conquistado el título con Junior en el segundo semestre de 2004.

“El primer título que conseguí fue especial. Ser campeón es un objetivo que mucho tiempo uno persigue. El título del 2004 fue muy bueno, fue un alivio a dos torneos donde tuve muy cerca del título. En el 2005 pasé a Nacional a préstamo con opción de compra, estuve en un gran nivel. Junior jugaba Copa Libertadores, pero ya los directivos han tomado la decisión, yo quería jugar la Copa, pero Nacional era un desafío muy grande y se estaba armando un equipo muy lindo para pelear el título”, expresó.



En cuanto a su llegada al equipo verdolaga, Amaya comentó una anécdota particular con Víctor Aristizábal. “Cuando llegué a la pretemporada de Nacional en Argentina, Víctor Aristizábal me recibió y me dijo: ‘vienes de ser campeón y vas a ser campeón con nosotros’. En ese 2005 había un equipazo, jugadores de Selección, al final del campeonato me repitió las palabras del primer día, se cumplió su profecía. Fue un semestre de mucha alegría. En el 2007 fue un año donde lo ganamos de punta a punta. Aunque en el segundo semestre entendimos que no ganábamos de camiseta y nos costó mucho, había que ir a la cancha a demostrarlo, pudimos recomponer el camino y dar otra vuelta olímpica”.



Y otra anécdota imperdible fue la de la final contra Santa Fe y el estado de la cancha en Bogotá. “La cancha del Campín en la final de 2005 parecía un potrero, pero salíamos a jugar y teníamos la misión de hacer un gran partido. Ese día éramos locales en Bogotá, había más hinchas de Nacional que de Santa Fe. Cuando uno tiene un equipo con buen pie, en cualquier escenario, siempre vamos a tener la iniciativa de jugar bien al fútbol”, señaló.



José explicó que “A mí me gustaba jugar con estadio lleno y si tenía a la gente en contra me motivaba más. Eso me generaba mayores ganas de demostrar que estaba para grandes cosas. En Nacional fui un profesional, siempre respeté los equipos donde estuve. Agradezco a la hinchada de Nacional que me quiere y me respeta mucho, es una institución donde tengo muy gratos recuerdos”.



Finalmente, el barranquillero destacó el Centro de Alto Rendimiento que tiene el equipo antioqueño y anheló haberlo tenido cuando estuvo en el equipo, lo cual pudo haberlos potenciado más. “La infraestructura que tiene Nacional ahora es extraordinaria, si nos hubiera tocado esa maquinaria, peleábamos la Copa Libertadores. Teníamos un equipazo, pero había pocos recursos y pudimos sacar adelante los proyectos. Teníamos la responsabilidad de ser protagonistas, es algo que valoro a través del tiempo”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8