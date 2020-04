Hernán Menosse y su atípica celebración de cumpleaños en Cali

El uruguayo Hernán Menosse regresó hace poco tiempo a Colombia, después de haber estado en la temporada 2015-2016 en el Once Caldas. Llegó a comienzos de año como refuerzo del Deportivo Cali y muy rápido se convirtió en el baluarte de una defensa que funcionaba muy bien hasta que llegó el covid-19.

Su don de gente y caballerosidad han salido siempre a flote, y en época de pandemia es de los pocos que atienden a los medios para compartir sus opiniones de la forma en que vive la cuarentena en casa, atendiendo las sesiones de entrenamiento virtual.



Este martes cumplió 33 años, lejos de su esposa, Romina Díaz, y sus hijos, Tomás y Maite, quienes justamente partieron a Uruguay antes de darse la situación sanitaria que tiene frenado al mundo. Pero a la distancia le expresaron lo importante que es para ellos.



Afortunadamente, Hernán no estuvo solo. Un primo lo acompaña en Cali, y fue quien le compartió una deliciosa torta de chocolate y luego una cena para no dejar pasar inadvertida esta fecha especial, que lo ha hecho un hombre maduro y seguro de sus objetivos.



“Desde la mañana he recibido muchas llamadas, de familiares, amigos, mis compañeros del equipo y el profesor (Alfredo) Arias, es lindo que en una fecha así la gente te recuerde”, le dijo a Futbolred.



Como a todos, le preocupan algunas versiones que hablan de que este año no habría más competencia en Colombia. “Es muy duro, esperemos que todo se solucione pronto, somos profesionales y vivimos del fútbol”.



Antes de despedirse dejó una frase que todos deberían aplicar: “Creo que todos somos importantes en esta actividad y cada uno aporta desde su profesión, por eso nunca me he negado a hablar con los periodistas, de mi parte siempre van a encontrar las puertas abiertas”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

Twitter: @marquitosgarces