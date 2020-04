‘Agradezco el cariño que me tiene el hincha de Nacional‘: Jairo Patiño

Fueron 69 partidos, 12 goles y dos títulos, en los que Jairo Patiño disfrutó en Atlético Nacional. En estos momentos de pandemia, el ‘viejo’ recordó su paso por el equipo antioqueño en dos etapas donde supo liderar un grupo al éxito deportivo. En diálogo con el programa ‘La Tertulia Verdolaga’, Patiño agradeció el cariño que tienen los hinchas, que cada día se lo hacen saber.

“Cuando uno juega en un equipo grande y consigue títulos, queda en la historia. En los dos títulos que logré, dejé un buen recuerdo y admiración en los hinchas. Pasa el tiempo y todavía me lo reconocen”, resaltó Jairo.



Además, “agradezco el respeto y el cariño que me tiene el hincha de Nacional. Es algo mutuo que siento por una gran institución que me dio mucho. Ahora desde la óptica como entrenador, sueño dirigir a Nacional, me faltan muchos cursos y un camino por delante, pero es una de las metas que quiero lograr y aprovechar en el momento que me toque. Sé lo que significa el club, los técnicos de categoría que han pasado por ahí, son ejemplos muy importantes, ‘varas’ muy altas para superar”, precisó el vallecaucano.



Sobre su hermano Milton, Jairo reconoció que, gracias a él, Nacional ha sido un equipo importante en su familia. “Desde muy temprano, hay un vínculo de mi familia con Nacional cuando en 1991 mi hermano Milton llegó a las divisiones menores. El fútbol no nos dio la posibilidad de compartir un camerino con Milton (Patiño), pero con el pasar del tiempo y teniendo una mayor experiencia, es posible que lo vincule a mi cuerpo técnico. Sería muy importante trabajar junto a él, tenemos una visión similar del fútbol”.



En cuanto a los campeonatos conseguidos con el conjunto verdolaga, Patiño describió que el título de la Liga I-2007 “es uno de los que más recuerdo en mi carrera, llegaba de jugar en el exterior y estaba llamado a ser refuerzo. Día tras día tenía que demostrarlo dentro y fuera de la cancha. Estar en ese equipo fue espectacular, jugábamos bien y tuvimos la posibilidad de quedar campeón frente a un duro Atlético Huila. Éramos los favoritos en esa final y debíamos demostrarlo”.



Aunque solo estuvo seis meses en su primera etapa, fue muy exitosa y dejó las puertas abiertas para regresar en el 2009, donde no fue tan buena, pero pudo destacarse en la Liga I-2011 donde según Jairo, “el equipo logró una mejor estructura, fueron tiempos de muchos cambios. El título del 2011 fue muy importante. Recuerdo esa serie contra Deportivo Cali, donde logramos avanzar por penales, en una definición agónica, en otra ciudad. En cada fase, logramos sacar esa categoría de equipo grande y conseguimos pasar de fase frente a rivales complicados como el mismo Cali, Tolima y la final contra La Equidad”, concluyó.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

Twitter: @juanchoserran8