Edgar Méndez, médico de Medellín y su protocolo de riesgo en el club

Ya son cinco semanas de trabajo que Independiente Medellín realiza de manera remota con su plantel profesional. Uno de los hombres que más cuidado está teniendo en el día a día del equipo es el médico Edgar Méndez. El galeno habló con los medios de comunicación, donde opinó acerca del protocolo realizado por la Dimayor, para regresar a la competencia, cómo están los jugadores física y mentalmente, además de variaciones en el plan de trabajo para las próximas semanas.

“La aceptación de los jugadores ha sido muy positiva. En el fútbol colombiano casi no tenemos fines de semana libres y ese tiempo lo están compartiendo con la familia. Hemos visto que muchos han tenido alteraciones del sueño. Por lo general, se levantan muy temprano para ir a entrenar y duermen hasta tarde en los días de partido y descanso, que este semestre antes de la pandemia fueron muy pocos”, remarcó Méndez.

Sobre las prácticas matinales, destacó que “los entrenamientos a través de videollamadas, han sido muy interesantes para ellos. Tienen tiempo para trabajar y para compartir y verse un rato al día. En la parte del sueño, tratamos de aconsejarles que puedan variar sus actividades, traten de no estar tan conectados a la tecnología y puedan aproximarse al horario que tenían en la época de competencia”.



En cuanto al documento enviado por la Dimayor al Gobierno nacional, Méndez indicó que “el protocolo trata de aminorar o disminuir el riesgo de contagio entre los jugadores. No solamente en los entrenamientos, sino en los partidos. Si no se tiene la infección en el momento del examen, habría la tranquilidad de no contagiarse, pero habría un mayor riesgo en el resto de tiempo. Por parte de Independiente Medellín, estamos adaptándolo a nuestras necesidades y realidades, lugares de entrenamiento y escenarios de los partidos. Además, estamos trabajando en otro protocolo para la parte administrativa, bodegas y tiendas rojas”.



Además, “si hay un jugador contagiado, debe realizarse un cerco epidemiológico y en el momento que se dé, hacer un aislamiento mínimo por 14 días. Estamos realizando un formato para determinar qué lineamientos debemos realizar”.



Por su parte, el galeno habló sobre otro protocolo que ha venido adelantando Fifa y sería el general para todas las Ligas. “Todo lo que vaya en favor que los riesgos de contagio se minimicen, serán positivos. Fifa también estaría realizando un protocolo para que todas las ligas lo tengan y que se puedan adecuar a cada país”.



Sobre las actividades al aire libre de una hora y a máximo un kilómetro que el Gobierno aprobó a partir del pasado lunes 27 de abril, Edgar expresó que “estamos hablando con el preparador físico José Caballero y queremos implementar esa hora de actividad al aire libre, reemplazando el spinning. Seguimos trabajando en realizarlo en el próximo microciclo, guardando todos los recaudos necesarios”.



Medellín goza con gran parte de su plantel recuperado físicamente, salvo Yulián Gómez, quien se lesionó en el partido contra Millonarios por la octava fecha de la Liga I-2020, sobre el lateral izquierdo, el médico Méndez expresó que “Yulián (Gómez) fue evaluado la semana anterior, se



encuentra muy bien en su proceso de recuperación. Está cumpliendo seis semanas de fisioterapia y esperamos que, en dos semanas, exactamente el 12 de mayo cumplirá ocho semanas, donde le haremos unos exámenes radiológicos de control y que siga su fisioterapia. Le quedarían tres meses más”.



Finalmente, proyectó un tiempo aproximado de un mes, en el que el equipo pueda recuperarse físicamente para volver a la competencia. “El 11 de mayo cumpliremos siete semanas de confinamiento, el tiempo para acondicionar sería mínimo de cuatro semanas para mitigar el impacto de las lesiones. Llevamos cinco microciclos de trabajos, donde el fortalecimiento y la estabilidad de las articulaciones las estamos manteniendo para evitar alteraciones cuando realicen de nuevo los entrenamientos”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

Twitter: @juanchoserran8