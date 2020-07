¿Algo hacen mal en América? Indignación de jugador que no continuará

Héctor Quiñones es otro de los jugadores que sale de América, aunque su intención siempre fue la de quedarse en el equipo por más tiempo. Actualmente, el lateral se recupera de una lesión, pero el club anunció su salida.



En El Alargue le preguntaron su era cierto que él había desechado la opción de continuar en la institución, tal como lo manifestó el presidente Mauricio Romero y el máximo accionista del club, Tulio Gómez.

“Es falso. De mi parte siempre tuve y tengo la voluntad de quedarme, pero las propuestas que había de un momento a otro las quitó él (el presidente). Yo no soy el que dio un paso al costado de que no quiero continuar”, expresó Quiñones.

Posteriormente, Héctor Quiñones contó detalles de cómo estaba siendo la renovación para continuar en el club.



“Veníamos trabajando con el presidente Romero sobre mi continuidad, habíamos llegado a un acuerdo y en una de esas opciones intenté que mi salario se elevara un poco porque la reducción era realmente elevada, pero no fue positivo. Entonces opté por aceptar una de esas propuestas y cuando lo hice ya no estaban”, dijo el jugador.

Aunque fue claro en manifestar que entiende la situación: “Don Tulio tomó la decisión y entiendo que al verme en este momento (lesionado) lo ve como una pérdida, pero mi intención era hablar con él para expresarle que en estos seis meses mientras me recupera y volvía iba a dar todo de mí como siempre lo hago y que no se iba a arrepentir. Entiendo que he tenido un par de lesiones que dejan mucho que desear, pero las lesiones han sido compitiendo, no haciendo otras cosas que no sean ejerciendo mi labor”, dijo.



Y es que lo que más le molesta a Quiñones es que desde el equipo digan que su intención es no continuar en América, pues él se siente muy feliz en esa institución

“Sorprende que utilicen mi nombre diciendo que no he aceptado la propuesta porque no ha sido así. Han intentado polarizar a las personas y eso no está bien; sobre todo por la susceptibilidad que hay en los clubes con los hinchas. Entonces para aclarar nunca he rechazado nada”, sentenció.



Según contó, su disposición para seguir en América y era tal, que él fue uno de los jugadores que no tuvo problema en reducir su salario, cuando no era una obligación.



“Durante la pandemia no me debían tocar mi salario porque estoy inhabilitado por estar lesionado y yo fui uno de los que no hice ninguna objeción en el momento de reducir el salario. Mi fin era quedarme en el club porque siento que tengo una deuda con la institución y me molesta que digan que no quiero quedarme”, dijo.

Sobre su presente, y futuro más cercano, dejó en claro que lo correcto es que le permitan continuar con su recuperación en la institución.



“En este momento estoy en fase de recuperación. Mi contrato se acabó hace dos semanas y se supone que se debería renovar automáticamente. Yo voy hasta el fin. Pero igual debo recuperarme en América porque fue con el club que me lesioné”, finalizó.



Quiñones es otro de los jugadores que ha manifestado algo de indignación con su salida del equipo, pues las palabras de los directivos están dañando su imagen.