Gustavo Lenis, el candidato de Cali para la presidencia de Dimayor

Luego de mantener el apoyo a Jorge Enrique Vélez en la presidencia durante buena parte de la tormenta que ha provocado el coronavirus, Deportivo Cali no solo anunció que le quita el respaldo, sino que presentó al que considera un excelente candidato para ocupar el puesto.



Si lo que querían era una persona que tenga buenas relaciones con el Gobierno nacional y la empresa privada, no hay duda que la propuesta del conjunto vallecaucano reúne todos esos argumentos, pues hizo parte de la Comisión Arbitral hasta diciembre de 2019, además de que es socio e hincha del cuadro verdiblanco, como sus hermanos, hijos y sobrinos.

Se trata del vallecaucano Gustavo Alberto Lenis Steffens, ejecutivo que ha tenido participación en importantes cargos a nivel nacional, con sede en Bogotá, en la junta directiva del diario El País y vicepresidente ejecutivo de Hyundai Colombia y representante de Neocorp, filial en el país de NeoHyundai.



Su amplio recorrido incluye pasos por el Grupo Santodomingo, Pastas La Muñeca, Solla, SAM y Avianca, donde estuvo durante ocho años, además de ser presidente de Líneas Aéreas Andinas y la compañía de publicidad Young & Rubicam. Solla. Perteneció también a las juntas directivas de Sofasa, Colseguros, Caracol Radio, Caracol Televisión, Alianza Valores, Vikingos, Invercrédito y Serfinansa.



De igual forma, el 17 de febrero de 2014 fue anunciado como presidente de la Aerocivil, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, en reemplazo del también vallecaucano Santiago Castro. Allí estuvo dos años.



Vale decir que Gustavo Andrés es quien siguió todos los pasos de su padre, Édgar Lenis Garrido (q.e.p.d.), quien también fue presidente del Grupo Santodomingo, así como de SAM y Avianca, con en esta última con 33 años de edad.



Nacido en 1960 Cali, terminó sus estudios universitarios de Administración de Empresas en el Lindnwood College de San Louis (Missouri, Estados Unidos). Es casado con la ex reina Ana Milena Parra Turbay y su madre es Gloria Steffens.

Gustavo es hermano de Luis Fernando, quien aparte de ser socio, en pasadas temporadas hizo parte del Comité Ejecutivo de la institución, y de Ricardo Lenis, actual gerente de Aerocali, administradora del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. Sin duda, una familia de empresarios con un amplio conocimiento en distintas áreas, entre ellas el transporte aéreo.



Un amigo de la familia, quien prefirió omitir su nombre, afirmó que “es un hombre brillante, con buenos principios, que también tiene un genio complicado, pero ha ocupado unos puestos muy destacados a nivel nacional. Es una persona muy preparada. Por su situación laboral le ha tocado vivir mucho más en Bogotá que en Cali”.



Un episodio que algunos recuerdan lo vivió con la periodista Vicky Dávila en una entrevista en La FM el 19 de julio de 2014, cuando él presidía la Aerocivil y ella lo interrogaba sobre el caso de un avión que tuvo que aterrizar en Pereira y no en su destino final: Manizales, ya que el controlador aéreo de la capital de Caldas no se presentó ese día a trabajar.



Cuando Dávila le señaló que eso hubiera podido ocasionar una tragedia, dijo: “tampoco tenemos que dramatizar, no vamos a poner esto en una tragedia, porque no es verdad. No se ponga bravo …”.



Las voces siguieron subiendo de tono y el ejecutivo acotó: “No dramaticemos, no vamos a poner esto en una tragedia aérea porque no es verdad, es que yo me pongo bravo cuando las cosas las dramatizan y las pongan bravísimas…”



Dávila le consultó sobre las consecuencias que hubiera podido ocasionar esa situación y la charla se elevó de temperatura luego que la reportera ahondara en ese aspecto, a lo que Lenis respondió: la verdad no sé, no es tan fácil, me estoy estrenando en un puesto público, no es tan fácil. Me parece supremamente irresponsable el controlador que porque no apareció la ruta de transporte no apareció en el puesto de trabajo. Usted sabe que esto un pocotón de reglamentos, y disciplinarios, es más complicado, esto en el sector privado se arreglaría rápido, pero aquí no ...”



Dávila se mantuvo firme: “Es una respuesta muy absurda, cómo nos va a decir que no sabe, usted es el Director de la Aeronáutica, ¿a quién le preguntamos a mi mamá?”. Y él le apostilló: Pues sí, si quiere pregúntele a su mamá, me parece bien”.



La periodista no aflojaba y volvió a encararlo: “Sabe que es lo malo, me parece que usted está muy sobrador, usted es un funcionario público y a usted le pagan con los dineros de todos los colombianos, usted no nos puede salir con esa pasayada”.



A lo que Lenis le dijo , levantando más la voz: “Más payasa es usted, a mí no me falte al respeto, que llevo una trayectoria limpia y no me venga a decir payaso. Yo tengo una trayectoria limpia, a mí me respeta”.



Otra referencia que lo acompaña es que en todas las entidades en que ha estado al frente ha dejado siempre de manifiesto su enorme capacidad de trabajo, exigente y respaldado por cifras positivas en el logro de objetivos.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces