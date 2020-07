La verdad sobre la no llegada de Marrugo a DIM ¿pudieron hacer más?

A sus 34 años y tras un ciclo terminado en el fútbol mexicano, Christian Marrugo regresa al fútbol colombiano a ponerse su séptima camiseta, la de Águilas Doradas, siendo el tercer equipo antioqueño en donde el cartagenero buscará ser socio en el ataque ‘dorado’. "Es una gran oportunidad para trabajar, la negociación no duró 15 minutos y ahora espero dar lo mejor", destacó en rueda de prensa virtual este miércoles.



Antes de profundizar su acuerdo con el equipo del oriente antioqueño, Marrugo dejó en claro por qué no llegó a Independiente Medellín, club en el que sus hinchas clamaban por un segundo ciclo. "Mi empresario contactó a los dirigentes del Medellín, porque yo quería quedarme en la ciudad, pero ellos no estaban interesados en contratar jugadores. El año pasado habíamos llegado a un acuerdo, pero Puebla quería una venta y no un préstamo, cuando teníamos todo acordado, cambiaron las condiciones y no pude llegar. Ahora que era ‘agente libre’ los busqué, pero ellos no estaban interesados".

Además, "ningún equipo me buscó, siempre fue por parte mía ir a buscarlos, incluso antes que comenzara la pandemia. Luego decidí quedarme en Medellín y gracias a Dios pude encontrar un espacio en Águilas Doradas. En el DIM no alcanzamos ni a hablar de dinero. Ellos de entrada me dijeron que no iban a contratar jugadores. Luego toqué las puertas de Águilas más por mi deseo de jugar que por dinero. No duramos más de 10 minutos en ponernos de acuerdo”.

Sobre su llegada al conjunto del oriente antioqueño, Marrugo indicó que "me gustó mucho el proyecto deportivo que tiene Águilas Doradas. Hace poco hablé con el técnico (Francesco Stifano) y me explicó un poco lo que quiere para mí, me alegra mucho lo bien recibido que estuve y espero aportar lo mejor de mí”.

Volver a la ciudad y estar con su hijo, fueron las razones de peso para que Christian regresara a Antioquia. "Yo quería estar en la ciudad con mi familia, quería estar más tiempo con mi hijo, que no vive conmigo. Águilas me brindó esta posibilidad, es un gran desafío, un equipo que busca pelear arriba, tiene buenos jugadores y esperamos que se pueda hacer un buen torneo".

Otro gran reencuentro que tendrá Marrugo es con Aldo Leao Ramírez, con quien compartió en Nacional en el segundo semestre de 2005. El volante lo ilusiona que haya dos ‘10’ en la cancha. “A Aldo (Leao) lo conozco, compartimos equipo y no veo problema de compartir cancha con él. Cuando hay talento, es cuestión de hablarnos para complementarnos. A lo largo de mi carrera jugué con otros volantes de esa calidad y nos logramos entender”.

Marrugo habló sobre cómo venía entrenando y en qué posición jugaba en México. "En Puebla venía jugando de interior por izquierda, me puedo desempeñar en varias posiciones. Ahora debemos esperar a dónde puedo aportarle al equipo. No he parado de entrenar, en México entrenaba por zoom, cuando regresé a Colombia, guardé los entrenamientos en el Puebla. Me estoy preparando bien y espero ponerme a punto físicamente. La gente me conoce, sabe que soy de buen pie, con buen pase gol y me he caracterizado para anotar. Espero seguir mejorando y demostrar mi talento en cada partido".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8