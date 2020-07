¿Estrategia de Vélez para evitar salida de Dimayor? Pimentel denuncia

La crisis del fútbol colombiano sigue escalando: tras la decisión de varios dirigentes de retirar el apoyo al presidente de Dimayor, Jorge Enrique Vélez, el directivo Eduardo Pimentel denunció que habría una movida para que en la próxima asamblea no se discuta su continuidad.

Pimentel, máximo accionista de Boyacá Chicó, empezó poniendo en evidencia la división interna en Dimayor, al asegurar que hay al menos tres grupos que tienen sus propias causas.



Según él, hay un primer grupo que "sometió, manejó y arrodilló al presidente anterior Perdomo y que hoy sin credibilidad intentan con otros aliados sanos, como Santafe, Envigado, Tigres etc, sacar a Velez".



Hay un segundo grupo "manejado por América, Medellín, Petrolera etc que dicen defender la Institucionalidad pero que hábilmente lo que hacen es aprovechar y posicionarse en por el poder,atraen a incautos para así tener mayorias,arrodillan y manejan a su antojo la agenda a Velez".



Y el tercero, según el directivo, es el que pretende "Unir, calmar y retomar el camino para poder salir d la crisis, este grupo repudia los métodos empleados por ambos y se rehúsa a pertenecer a uno u otro grupo", concluye. Aparentemente él haría parte de este último.



Entonces sí, después de refrescar la memoria de unos y otros, Pimentel denunció lo que considera una irregularidad: "Vélez en una jugada inducida politiquera y desafortunada, cita a Asamblea y en el orden del día nuevamente NO da la opción a la oposición d discutir su continuidad, como DEMOCRÁTICAMENTE debió hacerlo, situación lamentable que demuestra q DUDAN tener las mayorías”.

La Division q c vive en la Dimayor,resumido en 5Hilos:

Y fue más allá en su queja: “Continuar atravesándose, impidiendo q NO haya votación para ratificarlo o despedirlo es necio y arbitrario, peligrosisimo para el negocio y nuestras empresas. Perdió una gran oportunidad para Unir, asegurarse en el cargo, recuperar gobernabilidad y callar a la oposición”.



Pimentel, finalmente, concluyó: “Esta pandemia por la q pasa el mundo NO conoce d soberbia ni d arrogancia,para poder derrotarla y sacar adelante nuestras empresas es necesario la UNION d todos. Recuerdo un adagio d un armadillo subiéndose a una palma de coco”NI ME SUBO,NI ME BAJO,NI ME QUEDO AQUI TAMPOCO”.



En este último punto parece coincidir con la petición que hiciera Tulio Gömez, máximo accionista de América, de unirse para un timonazo en la dirección de Dimayor y superar la crisis.