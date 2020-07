Pimentel no se quedó callado y con vehemencia le respondió a Serpa

En las horas de la mañana, Gustavo Serpa, máximo accionista de Millonarios, entró en polémica luego de las declaraciones dadas a la W, en la que se refirió a la crisis que vive el fútbol colombiano, ya que hay equipos que piden la renuncia de Jorge Enrique Vélez a la presidencia de la Dimayor, mientras que hay otros que proponen la creación de una nueva liga: “Hay equipos apegados a viejas prácticas, otros que llevan años siendo equipos de garaje, viven de nosotros, comen de nosotros, no generan nada propiamente y quieren mantener eso", fueron las palabras que utilizó el ejecutivo del equipo embajador, quien encabeza la petición de la renuncia de Vélez.

Con este panorama, uno de los que salió a responderle a Serpa fue Eduardo Pimentel, quien como máximo dirigente del Boyacá Chicó habló con Gol Caracol y se despachó con todo contra el directivo: "Pues palabras como las de Gustavo Serpa son desafortunadas. Él es uno de esos paracaidistas que llegan al fútbol colombiano trayendo supuestamente inversionistas, que en este momento le reclaman y le echan la culpa por sus pésimos manejos en Millonarios, que es una empresa tan grande que puede producir millones de dólares, pero que no es así", precisó el directivo bogotano.

Asimismo, Pimentel añadió: "Serpa tiene que salir a buscar excusas ante la prensa y ante los seguidores de ese club tan grande como Millonarios para ocultar su ineptitud. Él es desobligante en sus conversaciones, es déspota. Esas personas déspotas en el fútbol no son aceptadas. Uno tiene que tener humildad. Usted no puede llegar a hablar mal de equipos de garaje. Señor Serpa, equipos de garaje es que como el mío, al que usted le llama de garaje, ganó un título y participó en dos Copas Libertadores y ha vendido algo cercano a los 8 mil a 10 mil millones de pesos en jugadores. Eso no se llama equipo de garaje, se llama trabajar bien, administrar bien los muy bajos recursos. Serpa respete, no sea atrevido. Es un paracaidista que intenta venir a asumir roles, que no le corresponden".

Finalmente, Pimentel menciona que Serpa no está manejando bien su club, pues dirigir una institución relacionada con fútbol es diferente a liderar una empresa normal: "Millonarios dio unas pérdidas de 20 mil millones, pero que puede estar tapada y puede ser más, entre 28 mil o 30 mil millones de pesos. Por eso los inversionistas que trajo Serpa están decepcionados. Manejar una empresa de fútbol no es igual que manejar cualquier empresa y lo dijo Rodrigo Otoya, un gran empresario que llegó al Cali hace años", concluyó.