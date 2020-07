¿Solo charla de amigos? Millonarios explica idea del torneo de los 16

‘La conspiración roja’. Así se refirió Gustavo Serpa, máximo accionista de Millonarios, a la amplia difusión que ha tenido la iniciativa de 16 equipos de la Dimayor para organizar un torneo independiente, como respuesta a la necesidad de revaluar la repartición de los ingresos de la televisión en el fútbol colombiano.

Para el dirigente, se trata de una extraña interpretación de Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, de una charla de amigos, una conversación sin fuerza de Ley y que solo buscaba conversar sobre la situación actual del balompié nacional.



“Salió de una idea de un grupo de amigos, se les ocurrió una idea nueva pero esto no tiene como consecuencia lo de la televisión, en lo que hay que enfocarse es en la unidad del fútbol”, dijo Serpa, en entrevista con LaW.



El cambio de mando en Dimayor es, según Serpa, la verdadera prioridad: “Millonarios encabezó la petición a Vélez de que diera un paso al costado por la coyuntura. El Gobierno debe decir, qué espectáculo que están dando tan vergonzoso, por eso hay que acercarnos, buscar un candidato de unidad, con inteligencia, fortaleza y liderazgo para solucionar las profundas diferencias, que efectivamente pasa por los derechos de televisión”, explicó.



La idea de los 16 y su torneo independiente es, en todo caso, un síntoma del daño que está haciendo la división interna que está llevando a que se discutan nuevos torneos: “eso está llevando a equipos a decisiones radicales, es cierto que no hay consenso”, dijo.



“Hay equipos apegados a viejas prácticas, otros que llevan años siendo equipos de garaje, viven de nosotros, comen de nosotros, no generan nada propiamente y quieren mantener eso. Claro que tenemos que cambiar, pero en mi sentir no es una realidad crear una nueva liga hoy, es que no podemos. La nueva dirigencia debe tener liderazgo y capacidad para genera la unidad que hace falta”, concluyó.



A Serpa, es decir a Millonarios. le gusta la idea de un nuevo presidente con experiencia en desarrollar planes de negocios en la empresa privada y descarta nombres como el de César Pastrana por considerar que generaría división.