Cristian Bonilla respondió a críticas de los hinchas de Millonarios

En diálogo con Caracol Radio, Cristian Bonilla habló sobre su llegada a Millonarios y envió un mensaje directo a los hinchas que no están conformes con la situación.



Recordemos que el arquero oriundo de Manizales debutó en Boyacá Chicó (con el que justamente perdió la final de Copa Colombia 2011 con Millos), tuvo varios pasos por Nacional y Equidad, jugó en el fútbol de Arabia Saudita e incluso ha integrado casi que todas las categorías de Selección Colombia.

Millonarios FC informa que el jugador Cristian Bonilla es nuevo arquero del equipo Embajador. Llega al club en préstamo con opción de compra. 🧤🥅⚽️ ¡Bienvenido a la Familia Azul! pic.twitter.com/99zdlzXfcP — Millonarios FC (@MillosFCoficial) July 17, 2020

Bonilla expresó que “no dudé cuando me dijeron la oferta de Millonarios” y en dicho sentido “es un reto muy especial llegar al club, quiero asumirlo con la mayor responsabilidad”.

Así mismo reconoció que se encuentra actualmente en su “mejor nivel”, motivo por el que “tengo la seguridad de que haré un buen papel”. A pesar claro de tener “un poco de presión y sobre todo por el papel que hizo Wuilker (Fariñez)”.

Justamente sobre el listón tan alto que tiene para cumplir y las críticas por su contratación, el jugador de 27 años envió un mensaje a todos los hinchas embajadores: “Quiero dejar una huella igual o mejor a la de Fariñez y Vikonis, no me juzguen por mi pasado en Nacional”.