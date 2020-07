'Vélez, para renunciar, está pidiendo una alta suma de indemnización'

Nelson Soto Duque, presidente de Jaguares de Córdoba y uno de los mayores contradictores de la gestión de Jorge Enrique Vélez, dio este viernes una fuerte denuncia sobre lo que estaría pretendiendo el directivo para dejar la presidencia de la Dimayor, al mismo tiempo que se refirió a la propuesta de campeonato paralelo que deslizaron algunos clubes considerados grandes.



Vehemente y frentero, habló de lo que todos consideran es la ‘mayor división del fútbol colombiano’ en toda su historia, con una dirigencia cada vez más enfrentada por temas de poder y dinero.



En una extensa charla con FUTBOLRED, el directivo señaló sobre esa idea que “es una salida muy desafortunada, un desconocimiento total a los estatutos de la Federación, de la Conmebol y de la Fifa, que en sus artículos 107 y 110 es muy claro y decide que cualquier persona que decide armar tolda aparte tendrá que ser sancionado drásticamente por las tres entidades, parece ser que estos dirigentes nuevos no conocen mucho la normatividad vigente, asunto grave, por demás, que implica una continua división que han propiciado el doctor Vélez y que nos tiene a todos muy inconformes. Por eso es que en varias oportunidades, a la fecha no se ha logrado y parece ser que quiere es una indemnización inmensa o retirarse de una labor que realmente no desarrolló exitosamente”.



Concretamente sobre la propuesta y las palabras de Gustavo Serpa, máximo accionista de Millonarios, considera que “es un tema extremadamente complejo, los equipos no pueden andar hablando que son muy grandes y otros son equipos de garaje, porque esos clubes mal llamados pequeños son conjuntos en formación, con procesos nuevos, no tuvimos oportunidad de colonizar la afición ni tenemos historia ni 100 años, pero somos equipos que estamos haciendo un esfuerzo grande, enorme y sobre todo con un respeto total por el deportista y el fútbol en general, así que esos conceptos despreciativos de que son equipos pequeños se salen del concepto del respeto y más bien a lo que hay que invitar es a que todos construyamos un futuro diferente, más placentero, más tranquilo, para el fútbol profesional. Tampoco concibo que esos equipos mal llamados grandes, pero grande solamente es Dios, los ingresos de televisión en su presupuesto no supera el 14 o 15%, mientras que para los otros equipos medianos de tabla esos ingresos proyectados en nuestro presupuesto más o menos superan el 85 o 90%, como es el caso de Jaguares”.



También da lo que, para él, sería la explicación a ese pronunciamiento: “Porque tienen desconocimiento del fútbol, son hombres negociantes, muy nuevos en el fútbol y eso tal vez pienso que han querido coger el cielo con las dos manos, pero aquí se debe notar un respeto hacia las instituciones, un respeto hacia los equipos que hacemos un esfuerzo enorme por sostenernos, nosotros hacemos una labor titánica, no tenemos 40.000 personas en el estadio como sí América, Nacional o Millonarios. Un esponsor en el América vale $2.000 millones, mientras para equipos como los nuestros vale $250 o $300 millones, es desproporcionado, por eso uno no entiende que esta situación sea manejada de una forma tan desleal hacia los equipos que estamos luchando todos los días por tener un crecimiento idóneo en el fútbol profesional”.



Agregó que en la Dimayor hay un “comité de aplausos que encabezan equipos como Alianza Petrolera y Atlético F.C., antes Dépor de Aguablanca, que lo único que hacen es aplaudir lo bueno, lo malo todo lo que el señor haga. Nosotros no estamos para criticar lo bueno ni somos una piedra en el zapato, al contrario, somos gente leal, que cuando hay cosas buenas las admiramos, valoramos, respetamos, y sobre todo, las aprobamos. Pero cuando hay cosas que están en contra del fútbol y de la intensidad de todos los equipos profesionales, tenemos que estar totalmente en contra”.



Su malestar vuelve a enfocarse en esa acera en la que se encuentran 16 equipos: “Algunos muy bien llamados grandes, que son América, Nacional, Millonarios… equipos a la vanguardia que merecen todo el respeto de nosotros, pero de esa misma forma también exigimos que se nos respete, porque el esfuerzo que hacemos es grande. Uno entiende que ellos tienen los recursos y plata, pero en el fútbol no es solo plata, también hay que tener dignidad y respeto por los demás”.



Añadió que “por eso no tiene sentido que si unos recursos de televisión son una mínima porción en el presupuesto de esos equipos, América, Nacional, Millonarios…, quieran aprovecharse de esos recursos para ir en contravía del fútbol de la nueva generación, como son los clubes nuevos que están luchando por una sostenibilidad dentro del concepto futbolístico nacional”.



Recordó también que “el voto de Nacional, América y Millonarios vale exactamente igual al de Orsomarso, Atlético, Cortuluá, Águila, Bucaramanga y afines. A mí eso no me preocupa porque la democracia es con votos y si los votos suficientes están en este momento en un número superior a 20 no hay que seguir rasgándose las vestiduras para sostener a un funcionario que ha tenido unas actuaciones impropias, como es el doctor Vélez, y me consta porque soy miembro de la Comisión de Contratación y Mercadeo y de primera mano observo todas las cosas que se hacen en contra del fútbol profesional colombiano”.



La salida de Vélez



Volviendo a lo que ha sido la estadía de Vélez al frente de la Dimayor, aclaró que “no podemos hablar de que el tipo haya sido un tipo deshonesto, la pulcritud del tipo no está en discusión, su capacidad tampoco está en discusión, pero debemos tener la seguridad y la tranquilidad de que con pruebas contundentes haber demostrado que su gestión no es la mejor, que se ha equivocado, que ha violado permanentemente los estatutos, que ha creado una profunda división, que es lo más grave, porque a pesar de que todos somos amigos, tenemos derecho a que cada uno tenga un pensamiento diferente y por supuesto, a respetar esos pensamientos, pero de allí a pasar al irrespeto eso no va dentro de los cánones legales de funcionamiento ético y profesional y sobre todo de un deporte tan grande en Colombia como el fútbol profesional”.



No obstante, se refirió a una situación que hasta ahora permanecía oculta: “No es posible que para retirarse el señor Vélez esté pidiendo indemnización cuando tiene más de 20 equipos pidiendo su renuncia, está pidiendo indemnización para poder irse, eso es inusual, eso no es ético, moral ni profesional. No hablo de cifras porque no me queda bien. Jaguares rechaza rotundamente que el presidente Vélez para renunciar y dejar el cargo esté pidiendo una alta suma de indemnización”.



De igual forma, “A mí las cosas de la institucionalidad me gusta manejarlas en privado, resulta que en la última asamblea cuando su informe de gestión fue aprobado por 19 contra 17 que nos opusimos a él, en esa misma asamblea solicité la palabra para pedirle la renuncia, le dije ‘doctor Vélez, usted le está haciendo mucho daño al fútbol, es la primera vez que un informe de gestión no se aprueba por unanimidad, como ha sido tradicionalmente en estas asambleas de Dimayor. Le pido por favor que reconsidere, piense y analice y por favor se haga un lado para reconstruir el fútbol, como lo necesitamos todos’, pero hizo caso omiso”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces