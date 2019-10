‘América debe probar con Nacional en qué nivel está': Foad Mázziri

El lateral izquierdo vallenato Foad Mázziri tiene un gratísimo recuerdo de los tantos partidos que disputó con la camiseta del América frente al Atlético Nacional: El título logrado en el primer semestre de 2002 (la estrella 12), con dos goles de Jairo ‘El ‘Tigre’ Castillo en el mítico Atanasio Girardot, abarrotado y con condiciones totalmente adversas para los rojos, que caían 1-0. Ese año empezó la era de los torneos cortos en Colombia.



Destacado durante nueve temporadas con el equipo que quiere, Mázziri espera que este sábado se rompa el dominio que en los últimos años ha mantenido Nacional sobre el cuadro vallecaucano, porque cuenta con jugadores para hacer una propuesta de ataque.



“Sin lugar a dudas es un partido para que América pruebe en qué nivel está, necesitamos que América sea el equipo protagonista, un equipo que lleve el control de los partidos, que muestre la jerarquía que tiene, lo grande que es y que de verdad nos deje tranquilos a todos los hinchas y a quienes amamos el equipo”, señaló.

Mázziri sostuvo que haber ganado dos partidos consecutivos fue muy importante, pero una victoria este sábado lo será más, no solo por el rival sino para darle confianza al grupo en el objetivo de llegar muy fuerte en la parte anímica a la disputa de los cuadrangulares.



Según el ex defensor, que hoy en día ejerce como veedor de futbolistas, “Nacional tiene una gran plantilla, tal vez la mejor del país; no va a estar Juan Carlos Osorio, pero ellos ya cuentan con una estructura que montarán sin ningún problema, aunque uno no puede desconocer el liderazgo que ejerce el profesor Osorio cuando está en la raya. Sin embargo, América es un equipo grande, posee jugadores también de buena condición y tiene que poner condiciones en su cancha, hay que atacarlo para provocar que cometan errores atrás, si deja que Nacional sea el que lleve la iniciativa, va a ser muy complicado”.

Sobre el actual campeonato, agregó que “el partido que más me ha gustado de América es el que le ganó a Millonarios el sábado pasado, fue la mejor expresión, serio y marcando cuando tuvo la oportunidad”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces