Nacional, a mantener su paternidad sobre América y sumar de a tres

Atlético Nacional visita este sábado, desde las 5 de la tarde al América de Cali por la fecha 18 en la Liga II-2019. Los ‘verdolagas’ llegan con dos victorias consecutivas, el liderato a cuestas y con la clasificación asegurada a los cuadrangulares. Enfrentan a unos ‘escarlatas’ que vienen de menor a mayor y que buscarán hacer ‘diabluras’ en el Pascual. Nacional, por su parte, no pierde desde 2010 con los rojos y solamente fue vencido en dos ocasiones desde 2009 (11 partidos).

Tras imponerse frente a Rionegro Águilas en el Atanasio y asegurarse un lugar entre los ocho, para los ‘verdolagas’ la meta está en sumar la mayor cantidad de puntos que lo pongan a tiro de la reclasificación, donde marchan en el sexto lugar con 68 puntos, a nueve del líder Millonarios. Además, de ganar podrá descontarle al América que marcha tercero con 70 unidades. El asistente técnico Pompilio Páez confía en el trabajo de su equipo y llevó lo mejor de su plantel a Cali para encarar este clásico.



“Nacional como equipo grande que es, está clasificado, pero tiene la responsabilidad con su modelo de juego y su afición de salir a ganar. Hay otros ítems como la reclasificación, estamos a nueve puntos de Millonarios y para nosotros nos faltan 11 partidos, 33 puntos si disputamos la final, lo cual vemos viable descontar 9 puntos. Le vamos a prestar mucha atención para estos tres partidos que tenga y queremos ser los mejores en todo. Tenemos ese compromiso y lo queremos poner en marcha. Llevamos 87 sesiones de trabajo y 21 partidos disputados y poco a poco vemos los frutos del trabajo”, precisó Páez.



Sobre el rival, el asistente técnico de Nacional indicó que “América es un equipo con variantes en su estructura, puede tener varios módulos, es un equipo que busca los partidos, tiene jugadores referentes de ataque, los tenemos visualizados y lo más importante lo que podemos hacer. Es un partido importante con muchas cosas en juego. Queremos hacer un gran juego, ser competitivos y disputar los tres puntos”.



En cuanto a novedades, los ‘verdolagas’ viajaron a Cali con 20 jugadores; Aldair Quintana, Juan Pablo Ramírez y Andrés Reyes llegaron de las convocatorias con la Selección Colombia de mayores y Sub 23 respectivamente e integran el grupo de viajeros. Otros que superaron molestias físicas y están disponibles para el partido son Alexis Henríquez y Daniel Bocanegra.



Bocanegra se motiva para este partido y espera marcar diferencia en su regreso tras varios partidos ausente por molestias físicas. “Tenemos que hacer un partido inteligente, los clásicos se juegan con todo, estamos preparados para esta clase de partidos. América es un duro rival, más allá que no nos han ganado desde que volvieron de la B, no quitan lo fuertes que son. Para nosotros será un medidor para tener referencias de lo que nos vamos a encontrar en las finales”, precisó el zaguero tolimense.



En cuanto al historial, por Liga Nacional y América han disputado 246 partidos, los antioqueños han ganado 87 frente a 84 de los vallecaucanos. En goles anotados, 317 han sido verdes y 315 rojos. El máximo anotador en estos duelos fue Víctor Aristizábal con 14 goles, mientras que Julio Aragón y Anthony De Ávila comparten el rótulo de goleador americano en este clásico con 10 goles. Los ‘verdolagas’ acumulan seis victorias y un empate en los últimos siete partidos enfrentados. Además, Nacional lleva cinco partidos con su arco invicto y marcándole ocho goles al América.



Probable alineación



Atlético Nacional: José Cuadrado; Helibelton Palacios, Daniel Bocanegra, Alexis Henríquez, Christian Mafla; Baldomero Perlaza, Daniel Muñoz, Pablo Ceppelini; Yerson Candelo, Jarlan Barrera, Hernán Barcos.



D.T. (e): Pompilio Páez.



Hora: 5:00 p.m.



Estadio: Pascual Guerrero.



Árbitro: Mario Herrera (Meta).



Televisión: Canal RCN.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín