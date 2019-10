Nacional se manifestó y respondió por el paro de jugadores en la Liga

Atlético Nacional se refirió al tema de Acolfutpro y su decisión de esperar hasta el lunes para negociar con la Federación Colombiana de Fútbol y la Dimayor, sobre realizar el paro de futbolistas profesionales, si no llegan a un diálogo. Mediante un comunicado, el conjunto verde de Antioquia explicó los puntos que sostienen la postura como equipo.

“Atlético Nacional se permite manifestar que de acuerdo con las normas legales colombianas la negociación colectiva está debidamente regulada por el Código Sustantivo del Trabajo. Es fundamental tener presente que la figura de la negociación sectorial o gremial no existe como tal en nuestra legislación laboral colombiana.



En consonancia con lo anterior, a la sociedad Atlético Nacional S.A, en su calidad de empleador, no se le ha entregado hasta la fecha un pliego de peticiones por ninguna vía, por parte de aquellos que están legitimados para hacerlo, es decir, de sus jugadores.



De igual manera, y en consecuencia con lo anterior, no se ha suscitado un conflicto colectivo a la luz de las normas laborales vigentes, y por ende no se han agotado, ni la etapa de arreglo directo, ni ninguna otra que faculte a los jugadores a realizar un cese de actividades dentro de los términos de la ley laboral.



En concordancia con lo anterior, y al no existir un conflicto colectivo de trabajo válido, no es procedente, ni coherente, el ejercicio de mecanismos de presión ilegales, tales como el paro anunciado por ACOLFUTPRO.



Es indispensable precisar que la relación laboral de los jugadores profesionales, vinculados mediante la modalidad de un contrato de trabajo, es con Atlético Nacional S.A, y en ese sentido, podemos aseverar que existe una excelente relación empleador – empleados.



Atlético Nacional S.A ha cumplido, y lo seguirá haciendo, con todas y cada una de las obligaciones laborales y de seguridad social en el marco de lo previsto en la legislación colombiana. Es por ello que podemos confirmar que no hemos recibido ninguna petición de carácter particular o colectivo que permita concluir lo contrario.



Nuestra institución ejercerá responsablemente, dentro del marco de la ley laboral, las acciones administrativas que le aseguren la continuidad de su objeto social, obrando siempre con respeto de los derechos de sus trabajadores, pero velando a su vez por los de la empresa con el fin de preservar el normal desarrollo de las actividades deportivas”.



Por ahora, la fecha 18 se disputará normalmente y según los futbolistas, de no llegar a un diálogo el próximo lunes, se presentarían a entrenar, mas no a jugar la fecha 19 que se disputará a mediados de la próxima semana.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín