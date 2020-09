'Cuando estoy jugando a veces hablo con Dios': Falcao García 

Falcao García habla y refleja la palabra de Dios dentro y fuera de la cancha. Y es que la influencia de Él ha estado en su vida desde muy pequeño y aunque tuvo su época de 'rebeldía' siempre corrigió su camino.

“Conocí a Dios de chiquito y aunque tuve mis rebeldías siempre me llamó. Como cuando el hijo pródigo se va de la casa. En esta pandemia he tenido la oportunidad de acércame más, de conocer más. Necesitaba de Dios en mi vida personal, la carrera, la familia. He pasado por muchas cosas y siempre veo la mano de Dios", reconoció en una entrevista con Daniel Habif.

El 'Tigre' siempre ha resaltado la importancia de Dios cuando sufrió la lesión de ligamento cruzado antes del Mundial del 2014 y las dos siguientes temporadas en el Manchester United y el Chelsea, clubes en los que no pudo brillar.

“En lo deportivo fue el momento de lesión de la rodilla que me impidió ir al Mundial. Luego de eso pasé un momento en el que yo no ‘veía la luz’. Me esforzaba y la situación no cambiaba. Muchas veces uno piensa que la situación cambia por nuestra persistencia y sí, pero Dios también me hablaba y decía que estaba ahí, pero no a mí manera, sino a la de Él. Yo vi cómo me levantó nuevamente, me animó porque yo estaba en un momento muy difícil porque la gente no se da cuenta que vivimos momentos duros, de depresión y cosas difíciles", dijo.

Falcao también vivió momentos difíciles y expresó que “no fue una depresión profunda, pero sí pensaba que no era normal lo que me pasaba".

Pero su fe y su relación con Dios no se queda solo en la intimidad, pues él intenta trasladarla a todos los ámbitos de su vida, incluso a la cancha, un terreno en el que pocas veces se puede expresar esa parte religiosa.

“Cuando estoy jugando a veces hablo con Dios. En un partido juega a favor o en contra la mente. Cuando erró un gol no es fácil salirse de eso y trato de hablar con Dios y le digo regálame un gol y me los ha dado", añadió.

Pero Falcao también dejó un mensaje para las personas que critican su fe, su amor y sus expresiones cristianas, pues atacan a las personas, pero Dios es superior a todos.

“Yo he sido decepcionado por líderes en los que he puesto mi confianza, pero Dios no es la religión, ni es un humano. Él nos ama. La religión la creó un hombre y debe acercarse es a Dios porque nos ama. Por eso creo que no hay que poner la esperanza en los hombres porque nadie es perfecto", sentenció.

De hecho, su más reciente hijo es la fiel expresión del amor de Dios en su vida, pues para él es un milagro cómo llegó a su vida.