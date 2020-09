Falcao no lo guardó: su reproche y molestia con Van Gaal en el United

Falcao García disfruta de su carrera en Galatasaray y en Turquía. El colombiano está a la espera para empezar una nueva temporada y brillar con el club de este país.



El 'Tigre' habló con Daniel Habif sobre su vida, su carrera y también dejó una mención en su paso por Manchester United, que ha sido el peor en la historia del atacante.

"No era mi mejor momento. Yo me había recuperado meses atrás y es difícil cuando vuelves. Es como volver a empezar. El club estaba en transición y no iba a tener muchas oportunidades con la llegada de Van Gaal, era complejo", empezó diciendo el colombiano.



Finalmente, también dejó ver su molestia y reproche con el entrenador que tuvo en ese momento. Adicional, mencionó que no tuvo más problemas con él y que terminaron en buenos términos.



"A mí lo único que me molestó fue que jugamos un partido contra Everton y ganamos con gol mío, me fui a la Selección, y cuando volví me dijo: "voy a jugar con un solo delantero y cambiar el esquema, porque el otro está mejor que tú". Así que yo pensé... Veníamos jugando bien, ganando los partidos, ¿qué cambió? Cuando uno gana no cambia el equipo. Eso es lo único que le puedo reporchar: me sacó cuando veníamos ganando y cuando acababa de anotar gol, luego sí fue muy frontal y le soy agradecido. No le guardo rencor para nada. La relación fue buena, la cosas me las dijo en la cara", finalizó.