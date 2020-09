La cena de Marcelo Gallardo que cambió por completo la vida de Falcao

A los 15 años, Radamel Falcao García llegó a Argentina con la ilusión de convertirse en futbolista profesional. Allá terminó de madurar y mientras eso sucedía se codeaba con grandes estrellas del fútbol argentino.

“Los primeros dos años viví muchas lesiones y eso me sirvió para que Dios me guiara. Las lesiones me sirvieron para buscar el equilibrio en mi cuerpo. Luego empecé a entrenar y compartí con el Tecla Farías, Marcelo Gallardo, Marcelo Salas. Todos eran grandes figuras", dijo.

Aunque no pudo destacar a uno como su 'hermano mayor' o su padre putativo, sí expresó que sintió un trato especial de Gallardo, quien ya había tenido una gran carrera.

“Gallardo tenía mucho cariño y me hablaba y trababa muy bien. Pero ese era un plantel que estaba llamado a ganar y no me tenían que tratar como un niño", recordó.

Pero fue en una cena de Gallardo que la vida de Falcao cambió. Luego de varios meses de estar detrás de Lorelei Tarón y que ella le sacara muchas excusas para no salir con él solos (sí lo hacían con grupos de amigos), la mujer argentina aceptó acompañarlo a una cena en la casa de Marcelo Gallardo y allí por fin se le pudo declarar.

“Me costó mucho poder organizar para una salida a solas porque ella no quería. Ella siempre me decía que no y en una cena donde Gallardo me le declaré", contó Falcao en una entrevista con Daniel Habif.