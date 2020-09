Las confesiones más duras de Falcao sobre la muerte de su padre

Falcao García siempre tuvo una gran relación con su padre y aunque siempre se ha mostrado muy fuerte frente a las dificultades de la vida, la muerte de Radamel García lo marcó siempre.



En diálogo con Daniel Habif, el delantero colombiano habló de cómo fue esa relación su padre en vida y lo importante que fue él para su carrera deportiva.

“Él fue muy importante. Yo quise ser jugador de fútbol por él. Iba al colegio y luego iba a los entrenamientos con él. Tomó la decisión de volver a Colombia por mí. Estuvo siempre conmigo y cuando jugaba era el primero en corregirme. Incluso cuando yo marcaba goles él era el primero en llamarme y decirme los errores porque quería siempre que mejorara. Gracias a Dios me pudo ver jugar un Mundial. Es el mejor entrenador que tuvo en mi vida”, dijo.



Y es que la muerte de su padre, quien tenía 61 años, lo tomó por sorpresa porque meses atrás su tío había fallecido y aunque Falcao le pidió que se hiciera todos los exámenes, el exfutbolista no le hizo caso del todo.

“Tenía pavor a hacerse un análisis, no se lo quiso hacer, no me dijo y falleció de lo mismo que su hermano cinco meses después. Yo tengo solo hermanas y la única figura masculina terminó siendo yo y ahora se apoyan mucho más en mí”, recordó.

Aunque el ‘Tigre’ se mostró siempre muy firme siempre frente al tema, sí reconoció que tuvo momentos de flaqueza.



“El fallecimiento fue muy duro porque era un amigo y compartíamos muchísimo. En vacaciones estaba con nosotros siempre. Era una de las personas con las que yo hablaba todos los días. Cuando se fue a veces le marcaba su número inconscientemente y me costó mucho aceptarlo. Ha pasado poco tiempo y sigo superándolo”, añadió.



Como vivieron tantos momentos juntos, Falcao no tiene reproche alguno, lo único fue no llevarlo a conocer Grecia: “Siempre decía que quería conocer Grecia y ahí morir tranquilo, entonces nunca lo llevé (risas)”.