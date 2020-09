El momento más amargo de Falcao: reveló cómo fue ver el Mundial 2014

Falcao García fue el gran partícipe de que Colombia clasificara al Mundial de 2014, torneo en el que llegó hasta los cuartos de final contra Brasil.



El 'Tigre' era la gran figura y una grave lesión lo alejó de las canchas por cerca de 7 meses. La rotura de ligamento cruzado lo sacó del Mundial. Ahora, en entrevista con Daniel Habif, el colombiano habló de cómo vivió ese torneo.

"Era el sueño de mi vida, no íbamos al Mundial desde el 98. Yo fui uno de los recurrentes y llegamos a cuartos de final, estábamos en nuestro mejor momento. Fue algo muy duro no estar ahí, como grupo estábamos muy fuertes. El último partido contra Brasil... Colombia jugó bien. Mi mamá sufrió muchísimo, mi papá... La familia la pasa muy mal. En el fútbol hay más momentos duros que buenos", dijo el colombiano.



En la entrevista, su esposa Lorelei también intervino y contó cómo fue ese momento. Estaban de vacaciones, pero hubo poco de celebrar por el dolor que atravesaba el 'Tigre'.



"Estábamos de vacaciones y el Mundial lo vimos por televisión. Fue de las peores vacaciones que tuvimos porque él no iba a estar contento, quería estar allí. Estaba muy preocupado, angustiado y triste. Nos ha toca difícil los últimos años, con las lesiones y demás", finalizó.