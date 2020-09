'James no está hecho para un equipo importante': Durísimas palabras

James Rodríguez está por llegar al Everton y debería ser anunciado pronto, aunque no hay claridad de cuándo será ese día.



Pero del colombiano hablan de todos lados. En México, durante un programa que se llama Fox Gol Mundial, los panelistas analizaron el futuro de James, pues es uno de los jugadores que aún queda por salir del Real Madrid.

Ricardo Murguia, participante de ese programa, fue durísimo con James en su análisis y señaló rotundamente, y muy contundentemente, que “James no está hecho para un equipo importante”.



“En este momento, a esta altura de su carrera podemos generar un avance real de su trayectoria como futbolista. Tuvo una extraordinaria Copa del Mundo que lo catapultó a la cima del fútbol mundial. Después de eso nada”, dijo el mexicano.

Sin embargo, desde su perspectiva, cree que a Rodríguez Rubio le irá bien en el Everton. “A James le viene bien estar en una institución que no tiene las exigencias del Real Madrid, las exigencias del Bayern Munich. James va a ser titular y le va a ir muy bien. No quiere decir que vaya a ser el gran James de la Copa del Mundo. No. Ya quedó claro que eso fue de un torneo, fueron momentos de inspiración”.



Incluso, desde la distancia de México, Murguia señaló que “Al chico entre la mentalidad y otros tipo de situaciones extracancha le frenó siempre. A esta altura no vamos a ver algo distinto, extraordinario, ni vamos a redescubrir a James. Solo se va a sentir más cómodo en una institución que no le va a exigir como lo hizo el Real Madrid, ni va a tener la presión que tenía en el Bayern”.

😬"JAMES NO ESTÁ HECHO PARA UN EQUIPO IMPORTANTE"#FOXGolMundial @RICARDOMURGUIA, sin embargo, le ve posibilidades de brillar en Everton con Carlo Ancelotti...



Así fueron las críticas que le hizo este periodista mexicano a James Rodríguez y se une a los muchos análisis que se hacen sobre la llegada del colombiano a la Premier League y al Everton, un club que conoce la gloria y busca volver a estar entre los clubes que pelean y disputan por puestos internacionales en la tabla de posiciones.