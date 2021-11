Lo dice un Selección Colombia: 'No creo que de para sacar al técnico'

De todos los colores han sido las críticas al entrenador de la Selección Colombia, Reinaldo Rueda, tras el empate 0-0 contra Paraguay en Barranquilla, que tiene en riesgo la clasificación al Mundial de Catar 2022.

Algunos incluso llegaron a pedir su salida, respaldados en que el aparente discurso defensivo del DT tiene al equipo con una preocupante sequía anotadora de 5 juegos.



Sin embargo, aquellos que han podido trabajar con él en la selección nacional lo respaldan: "Quedan solo cuatro partidos y si bien no se han dado los resultados que hemos querido, aún estamos en zona de clasificación, pero eso es importante. No dependemos de otras selecciones, si ganamos los cuatro partidos que quedan vamos a ir a Catar. No creo que a estas alturas de la Eliminatoria se dé para sacar al DT", dijo Aldair Quintana en rueda de prensa.



Quintana estuvo en la concentración de Copa América y sabe que dentro del grupo no hay dudas y sí mucha confianza en lograr la clasificación: "Quedan cuatro partidos súper importantes y tengo mucha fe de que se va a lograr, de que los jugadores que están o los que lleguen a estar van a tener la suficiente jerarquía para sacarlo adelante, no tengo duda de eso, hay un gran grupo humano, un gran equipo. Como hincha hice mucha fuerza viendo el partido, quizás no se dio el resultado que queríamos, pero tengo mucha fe y esperanza que vamos a ir a Qatar", insistió.