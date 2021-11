Sigue sin convencerlo James: 'hoy no es el que todos esperan que sea'

Pasan los días y no hay manera de hacer que Freddy Rincón cambie su opinión sobre James Rodríguez.

El zurdo volvió a la Selección Colombia después de un año y, aunque su presentación fue aceptable, para la exfigura de la tricolor todavía no es suficiente.



"La gente me quiere matar porque digo algo que no me parece del ídolo de todos. No estoy negando la clase de jugador que es James, eso se reconoce, pero hoy no es el que todos esperan que sea y lo quieren colocar como el mejor de todos", dijo en el VBar de Caracol.



"Él tiene buen pase, es un jugador muy técnico, lo que vimos todos. Pero ¿será que la Selección Colombia juega tan mal que todos los que tienen un ritmo mejor que James no pueden hacerlo y correr? ", añadió



Y cuando llegó la pregunta concreta no dudó: ¿En su equipo jugaría James? "En mi equipo, como está hoy, no", dijo.



Como para no dejar dudas, Rincón concluyó: "Es tanta la admiración por James que le dan un compromiso a él solo, estaban esperando que él resolviera el partido sabiendo que venía de lesión y no venía bien físicamente, y le dan un compromiso que él solo no puede resolver".