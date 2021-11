Ligas que paran, otro dolor de cabeza para Rueda en Selección Colombia

Es innegable: el empate de la Selección Colombia por 0-0 contra Paraguay puso todos los focos sobre el técnico Reinaldo Rueda, a quien le llueven críticas después de cinco jornadas sin marcar un solo gol. Algunos hasta piden su cabeza, lo que en términos realistas no resolvería nada a esta altura de las Eliminatorias a Catar 2022. Pero, ¿quiere alguien pensar en todo lo que le juega en contra al armas las convocatorias?

Y no son solo las lesiones o las suspensiones, que escapan al manejo de cualquier entrenador por más previsiones que pueda hacer, sino también por los clubes y las ligas en las que actúan muchos de los convocados, que no ayuden con sus exóticas e inoportunas pausas.



La última que se conoció fue la de la Superliga de Rusia, donde actúa un hombre clave: Wilmar Barrios, del Zenit. El mediocampista, que tanta falta hizo contra Paraguay (debió pagar una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas), tendrá que parar a partir del próximo 12 de diciembre la liga rusa y hasta el 25 de febrero.



¿La razón? El frío. Las tradicionales bajas temperaturas de fin de año hacen muy difícil el desarrollo normal de las competencias en ese país y en Alemania, por ejemplo. Es verdad que se hacen campamentos de verano en países con inviernos menos crueles, pero aflojar en la competencia en medio de las Eliminatorias y con las enormes necesidades que se creó Colombia, no es ni mucho menos una buena noticia.



Es como aquella impopular pero inapelable decisión de la Asociación China de Fútbol, que dispuso una pausa entre el 12 de agosto y el 12 de diciembre, poniendo por delante las necesidad del entrenador de la selección nacional, Li Tie, a quien le dieron todo ese tiempo para preparar las Eliminatorias Asiáticas, sin compromisos para los 'convocables' con la competencia local. De paso arrastraron a Juan Fernando Quintero, quien se entrenó con el DIM para estar a órdenes de Rueda y alcanzó a jugar en septiembre y octubre, pero quedó fuera del último llamado por la citación de su club para retomar los trabajos.



Qué decir de la situación de James Rodríguez en la exótica 'Liga de estrellas de Catar'. Salvando el incidente que tuvo con el árbitro en su duelo previo al regreso a la Selección, que todavía está pendiente de un castigo que puede ser muy largo (por agresión al árbitro), resulta que la competencia allí está detenida hasta el 21 de diciembre.



Lo que salva al zurdo es que su club está en fase de grupos de la Copa local y allí hay cronograma hasta el 14 de diciembre, unos días antes del regreso de la Liga. De no mediar una sanción demasiado radical, podría terminar el año jugando y tener competencia casi hasta el 22 de enero, cinco días antes del duelo contra Perú, en Barranquilla, que a estas alturas tiene un tinte de final para Colombia.



Eso por no mencionar que la MLS, que aportó en el último llamado a hombres como Yeimar Gómez (Seattle) y Cristian Arango (L.A FC), tendrá su partido final el 11 de diciembre. ¿Ven cómo para Rueda no siempre es cuestión de decisión sino de asuntos fuera de su manejo, la conformación de una nómina? Todo cuenta y a veces se olvida cuando se trata de anemia goleadora en una selección nacional.