Hasta en Argentina critican a Reinaldo Rueda: Liberman rajó a Colombia

Siguen saliendo reacciones de la terrible derrota de la Selección Colombia en el Metropolitano de Barranquilla. Incluso desde territorio argentino señalaron el insólito presente del cuadro comandado por Reinaldo Rueda.



Colombia, sexta con 17 unidades y a tres del repechaje, suma seis partidos consecutivos sin marcar, más de 500 minutos en ceros.

Martín Liberman, uno de los periodistas más conocidos en el sur del continente, analizó el duelo en la capital del Atlántico: enalteció la labor de Ricardo Gareca y los suyos, así como criticó duramente la falta de gol del equipo nacional.



“BATACAZO peruano en Barranquilla! el equipo del tigre Gareca consigue una victoria resonante habiendo sufrido bastante frente a un rival directo como Colombia. La única clara, fue gol”, escribió en su cuenta de Twitter sobre el gran resultado inca.



Y respecto a la Selección expresó: “Colombia NO hace goles nunca y así es imposible soñar. Perú quedó 4to y Colombia 6to (afuera)”.



Así mismo, en su canal de Youtube, el periodista argentino ahondó en la vergonzosa crisis del elenco cafetero en esta eliminatoria. “Inmiscuido, inserto en una dura crisis. Colombia no encuentra el gol y sin goles, independientemente de las calidades y cualidades de sus individualidades, es imposible soñar con la Copa del Mundo”, dijo.



“Si yo les digo que un equipo sigue en la pelea sin haber ganando ninguno de sus últimos seis, refleja el buen inicio que tuvo la Selección Colombiana de Fútbol, pero el pésimo y magro presente. Es casi nula la chance de soñar con la Copa del Mundo de Catar si no mete goles: ni con Borja, ni con Zapata, ni con Muriel, ni con Falcao, ni con Borré, ni con James, que regresó, el equipo de Rueda puede hacer un gol”, señaló.