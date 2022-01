¿Colombia les da vida a sus rivales? En qué estaban y cómo van hoy

La Selección Colombia perdió 0-1 contra Perú en un duelo que era definitivo para sus aspiraciones en las Eliminatorias a Catar 2022. Y aunque hipotecó buena parte de la clasificación, la realidad es que con 9 puntos en disputa todavía hay opciones matemáticas, como dijo el técnico Reinaldo Rueda. Otra discusión es si hay herramientas para lograrlo.

El problema es que sin goles no hay puntos y sin puntos es imposible apuntar al Mundial de Catar 2022. Es Colombia la única que se ha puesto en el sexto lugar de la tabla de posiciones después de ser cuarta, la que con su falta de goles perdió toda su ventaja y ahora no le queda sino un pleno de victorias como única alternativa.



Desde que llegó Rueda, el equipo sumó 13 unidades y, al menos en las Eliminatorias, no había perdido: este último duelo contra Perú fue la primera caída del DT, pues antes sumó 2 victorias y 7 empates.



Pero hace seis fechas que no anota y mientras daba esa ventaja, sus rivales aprovecharon. Perú, el primero. Esos tres puntos de este viernes en Barranquilla se suman a las victorias contra Chile (2-0) y Bolivia (1-0) que hoy los tienen en el cuarto lugar de la clasificación, con 20 unidades. Y ahora recibe a Ecuador, que está a un solo punto de clasificarse, va contra Uruguay a jugarse el todo por el todo y cierra en su casa contra un Paraguay eliminado. Con seis que lo tiene todo servido para hacer realidad el sueño de Gareca, pues en el peor de los casos estaría en el repechaje.



Uruguay, entre tanto, sumó 13 unidades y aunque sufrió duras derrotas contra Argentina (3-0) y Brasil (4-1), acabó recuperando terreno y ahora tiene 19 unidades, que lo tienen con cupo al repechaje en este momento. Claro, tiene que enfrentarse a la Venezuela de Pékerman que viene de golear a Bolivia (4-1) y a la victoriosa Perú, pero esos duelos serán en Montevideo. El cierre contra Chile, que podría estar ya eliminado, es el problema menor. No es que sea sencillo, pero si la Eliminatoria terminara hoy iría al repechaje.



Así es que Colombia sabe cuán frágil era el cuarto lugar que tenía antes de esta fatídica jornada, en la que no sirvió de nada que Venezuela golpeara a Bolivia o que Argentina le diera un duro golpe a Chile, que a propósito, gracias a la derrota de Colombia está séptima, a un solo punto (16), lo que da valor a las victorias contra Venezuela (3-0) y Paraguay (0-1) y alienta alguna ilusión. En fin. Todo igual de efímero mientras goles sigan ausentes.