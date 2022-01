'Esto se soluciona con fútbol y goles, no palabras': Reinaldo Rueda

La Selección Colombia llega este martes a un duelo crucial contra Argentina (6:30 p.m. hora colombiana), que puede sentenciar el futuro en las Eliminatorias a Catar 2022.

El entrenador, Reinaldo Rueda, debe reemplazar a Yerry Mina, la única baja en la nómina para este duelo definitivo en Córdoba, y baraja más posibilidades para romper el hechizo de gol, que tiene el equipo con un ayuno de seis jornadas.



En medio de la presión y las preocupaciones, comienza la conferencia en Córdoba, donde hace un calor intenso parecido al de Barranquilla. "No tengo palabras, que Dios nos ilumine y nos bendiga este trabajo, que podamos recuperar el terreno perdido en estos nueve puntos y podamos darle una alegría a la afición, gracias por todo el apoyo", es la invitación del entrenador.



¿Cómo fortalece en lo mental al grupo tras la derrota contra Perú?

​Indudablemente que no lograr el resultado en el último juego nos ha golpeado bastante porque la ilusión, los deseos, todo lo que se entrenó y el juego que se realizó era para aferrarnos a esa posición , no pudimos lograrle, hemos trabajado la parte mental al aceptar la derrota, asumir responsabilidades, asimilarlo, hacer la limpieza individual y colectiva y que entre todos nos demos el apoyo y el respaldo, valorando las virtudes y el talento de nuestros jugadores y lo positivo que se ha hecho y conscientes con al afición y la historia del fútbol colombiano. Se han hecho dos o tres actividades buscando esa confianza, sin engañarnos, sabiendo que se complicó al situación pero hay nueve puntos en disputa que pelearemos hasta el último momento.



Ospina y el reemplazo de Mina

David presentó una molestia digestiva, ya empezó hidratación y esperamos que trabaje de nuevo hoy con nosotros y esté restablecido ya. Óscar y William son las alternativas por Mina, lo vamos a reafirmar hoy, buscamos seguridad para dar tranquilidad y buscar el arco rival.



Cambios de esquema o de plan​

El tiempo para las alternativas es corto, ayer hicimos unos trabajos tácticos, el equipo que jugó el viernes hizo un buen trabajo, se hizo una propuesta con mucha circulación de balón, creamos al menos unas 11 situaciones de gol, dos o tres muy claras, que no pudimos concretar y eso es lo que nos ha fallado, la precipitud, la ansiedad y eso no ha negado los triunfos. Estamos en eso. Ayer se hicieron dos posibles variantes para oxigenar, estamos esperando la recuperación fisiológica de algunos jugadores y esperamos la última información para buscar la formación de mañana.



Hemos revisado el comportamiento de Argentina que cambiará varios hombres, pero ellos siempre usaron el mismo sistema de juego, excepto contra Brasil, así que mantendremos l que venimos realizando, Colombia ha jugado bien de visitante contra Perú, Brasil, Uruguay... Tenemos dos posibilidad con un 1-33 como en Brasil o un 4231 y dependiendo de los hombres, quiénes interpretarían mejor ese esquema, es el trabajo a desarrollar esta noche y para trabajar mañana.



Después de 29 años sin ganar allá, ¿qué hacer?

Enfrentar a Argentina da un partido de gran intensidad, necesitamos altísima concentración, saber lo que tenemos, confiar en nosotros, con orden podemos lograr los tres puntos. Es la disposición que hay, sabemos que tendremos una Argentina muy difícil, tienen hombres frescos, oxigenados, que no han sido titulares pero han alternado, son jugadores de élite que buscarán posición en el seleccionado argentino, pero importante la convicción que tengamos, conscientes que debemos mejorar en la finalización y la eficacia y puede ser esta oportunidad de dar el golpe de autoridad que necesitamos para llegar a la meta.







La presión

Es complejo pero donde hay un componente sicosocial como es jugar de local, ante nuestra afición, esa ansiedad nos llevó a cometer errores que nos llevaron al gol de Perú, por fortuna hay reflexión, sabemos que nos costó, nos faltó mantener el orden, sabíamos que nosotros tendríamos poco espacio y ellos mucho, ellos pudieron ser eficaces en el momento justo, pero hemos el análisis de esos errores para no cometerlos, hoy trabajamos en eso, saber que si no se lograr el triunfo el remate te mantiene sumando. Hay nivel de conciencia, de aceptar errores y de ser ordenados desde el pitazo hasta el minuto 100.



Lo que vive Rueda

​Es difícil ver cómo una ilusión, por nosotros y la afición, por los desafíos que nos planteamos, saber que hay hombres que harían hasta su tercer Mundial, y entre todos ayudarnos, eso es lo que hacemos. Los más experimentados que ayuden a los demás. Ha sido muy fuerte, desde el punto de vista moral y sicológico, todos tenemos nuestro Dios, nuestra creencia, nuestra fe , ellos se han apoyado, se dicen cómo se necesitan entre ellos y seguro el análisis sensato y asumir responsabilidad es lo mejor en esta situación. Esta es la exigencia de la profesión, que en pocas horas te da la oportunidad de recuperarse y hacer que el momento difícil pase, que confiemos sin excedernos y logremos la meta que tenemos.



¿Se aleja la Selección de la afición? ¿Se disculpara James?

Siempre he cumplido el protocolo establecido con los medios, hemos estado dispuestos, hay que saber que es complejo en el resto del trabajo de uno, con la cobertura de todas las ligas, reuniones, logística, preparación de juegos y convocatorias, hay muchos medios y es imposible satisfacer las necesidades de los programas de tantos medios. En su momento, a quien corresponda, infortunadamente no he visto el video de lo sucedido y a cada cual le corresponde asumir su responsabilidad y responder, no es obligación pero sí un compromiso social con la afición.



Caso Yaser Asprilla

Para él es una buena experiencia esta convocatoria más pesada, tener a los grandes cerca, compartir con él. Es normal que a su edad y en su primer llamado con otros que llevan más de doce años no es fácil, pero lo reciben lo integran, él mismo lo hace en los entrenamientos. Confiamos en sus condiciones, buscamos el momento oportuno para que aporte su talento.



Campaña 'Yo me monto'

Juan Fernando siempre muestra su pasión por esta Selección, él y los jugadores que no están nos han hecho llegar sus mensajes, confían en este momento de dificultad que estamos pasando, estamos comprometidos, buscamos ese apoyo de la afición, que no declinemos, que sigamos creyendo en lo que realiza esta selección, sin engañarnos es una situación difícil pero es lograble. Todos los que estamos acá estamos montados en el proyecto de sumar los puntos que nos mantenga vivos en esa clasificación.



Compromiso de jugadores

Valen los hechos no las palabras. Esto se soluciona con fútbol y con goles. Las palabras de apoyo y solidaridad y lo que se ha hecho de nada sire si no se logran resultados. Esa es la realidad. Los desafíos que cada jugador tiene, todo pasa por el resultado, solo así se recupera confianza y credibilidad.



Por los resultados no se puede dudar de estos seres humanos, de su compromiso y su responsabilidad. lo vamos a lograr, estamos todos comprometidos, esperamos tener la fluidez para lograr lo que nos hemos propuesto.



Cada uno vive su drama, la única manera de sacar presión es jugando y logrando lo que queremos. Nosotros generamos lo que está pasando, por el comportamiento táctico, porque no tuvimos finura para concretar todo lo que creamos, donde hemos jugado bien, tal vez no bonito pero sí con orden, buscando el arco rival y siendo proactivos, pero estamos en esa racha que esperamos que haya terminado ya y tengamos la claridad para lograr los goles en todas las situaciones que genera esta situación.