¿Y si apoya más y critica menos? 'Yo me monto', campaña por Colombia

El discurso es el mismo desde noviembre del año pasado: esta vez no se puede perder, hay que hacerse fuerte en Barranquilla, prohibido caer en casa si se quiere soñar con el Mundial de Catar 2022.

Y vino Paraguay y sacó un punto de acá (0-0) y luego Perú, que se dio el lujo de ganar 0-1 en un partido que, en rigor, no merecía tanto premio.



Pero ya pasó, los resultados no están y por eso desde las tribunas en Barranquilla no bajan aplausos ni arengas sino insultos, reproches y hasta latas de cerveza contra aquellos que defienden los colores de Colombia, y de la propia cancha hacia la gente hay palabras del peor calibre. ¡Todo mal!



Pero vale preguntarse: ¿es eso lo que se necesita en un momento en que la Selección Colombia, la que representa a todo el país, está ad portas de quedarse fuera del Mundial de Catar 2022? ¿Ayuda en algo la ofensa? Con razón lamentaba Falcao que 300 hinchas peruanos apoyaran y llevaran de la mano a su equipo a la luchada victoria que lograron en Barranquilla...

​

Pero todavía hay algo por hacer: ¿qué tal si en vez de insultar se contagia de un poco fe? ¿Qué pasa si en vez de mala energía les manda un poquito de confianza y de fuerza a esos colombianos -como usted- que este martes van a intentar la victoria contra Argentina para enderezar el barco? Si esta vez, por variar, en vez de criticar apoya, ¿qué?



Esa es la campaña que se promueve en redes sociales y que parte de las palabras de Juan Fernando Quintero, ausente por lesión: "Bájense… que yo me monto", dijo el creativo. #Yomemonto es el hashtag que busca hacer llegar al grupo de Reinaldo Rueda un respaldo que a estas alturas no le sobra.



El bus de la Selección tiene como 50 millones de puestos y caben -cabemos- todos. Mirar hacia atrás ya no resolverá nada, pero hacia adelante hay 9 puntos que podrían encaminar la clasificación, esa que ahora parece imposible. Luchar es lo único que queda. ¡Anímese!