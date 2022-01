Falcao a Colombia: 'que nos hagan sentir que el país está detrás'

No fue un reproche, fue más bien un recuerdo nostálgico que vino a su memoria, de aquellos tiempos en los que la Selección Colombia estaba en una comunión inquebrantable con su afición. Hoy la distancia es innegable y se explica por los malos resultados, pero no debería ser así, menos ahora cuando todo juega en contra.

Fue la sensación que dio Falcao en su atención a la prensa, este domingo, desde Argentina, donde Colombia se jugará los restos en su anhelo por seguir vivo en las Eliminatorias a Catar 2022.



¿Cómo viven internamente este momento y la presión de depender de terceros?



Es innegable la frustración que sentimos por la derrota contra Perú, pero analizando el partido lo que nos podemos reprochar fue no acertar loas oportunidades para marcar, el equipo lo dio todo, dominamos el 70 por ciento, 30 tiros para buscar el gol y ellos en la única que tuvieron marcaron. El fútbol no es de merecimientos pero so sí de goles. Ayer hablamos lo que teníamos que hablar y hoy miramos la posibilidad contra Argentina, las posibilidades están en contra pero el equipo cree, y de aquí al martes llegaremos muy fortalecidos



¿Cómo resolver ese lío del gol?



Hay que insistir, no hay otra, esto es parte del juego, el acierto y el error es parte del fútbol. El único camino es insistir, no podemos quedarnos en la queja. Los delanteros vivimos rachas similares en nuestras carreras, lo único es insistir, en algún momento el arco se va a abrir, Colombia genera a los equipos que vienen a Barranquilla, a Perú lo metimos en un arco 75 minutos, pocos lo hacen, con el clima, el público, la presión sometió Colombia a su rival, no pudimos lograr el gol pero hay que insistir.



Impotencia



​La sensación de no poder ayudar con goles no es buena, los delanteros a veces lo pasamos mal, quisiéramos definir mejor pero lo importante es que las opciones se están creando. Hay cosas que parecen sobrenaturales, no son normales, la pelota pega en uno o en otro y sale, a veces también necesitas un poco de suerte para que nos pegue en el palo y entre, pero seguimos creyendo, hemos vivido situaciones similares como ese partido que perdimos contra Paraguay y luego fuimos Perú y lo logramos. Ahora estamos fuera pero seguimos creyendo, estamos fuertes como equipo, sabemos lo que hemos hecho y nos da tranquilidad porque cuando se abra el arco Colombia hará buenos partidos, nos falta es eso.



El lío de Argentina



Lo podíamos haber resuelto mejor, hay cosas inexplicables que han pasado. Pero creo que en todo podemos mejorar y ahora con Argentina es una gran selección que propone y en algún momento nos puede brindar espacios para tener oportunidades de cara al arco rival y necesitamos estar preparados, tranquilos, la primera que entre abrirá el arco



El apoyo de la gente



Desde hace un tiempo para acá vivo venir a la Selección como si fuera una de mis últimas presentaciones en el equipo, la selección no te da tiempo, en un club el contrato tiene una fecha pero en la selección no sabes qué pueda pasar. He visto muchos escenarios, uno es el que mencionas (el repechaje), pero teniendo en cuenta que las probabilidades están en contra queremos desafiar esas probabilidades y los primeros que tenemos que creer somos nosotros, no importa si en el país lo están o no, la línea es la que trabajamos nosotros, no queremos escuchar mensajes negativos, cosas que no sumen, solo cosas positivas, que nos hagan sentir que el país está detrás para clasificar.



Así como Perú que tuvieron 300 hinchas y los animaron cuando Colombia los dominó y ellos con sus armas se llevaron su triunfo y fue en parte ese apoyo y nosotros necesitamos eso, que en los momentos difíciles ellos son los que nos estén empujando.



¿Qué esperar de Colombia?



No voy a prometer algo de lo que no sé qué va a pasar, lo que puedo decirle al pueblo colombiano es que vamos a pelear hasta el final, somos conscientes de que está todo en contra, nosotros tenemos que creer que es posible