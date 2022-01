Ospina, sin reproches: 'los silbidos están bien si no hay resultados'

David Ospina no tiene reproches ni para la afición, ni para sus compañeros, para nadie. Él solo mira para adelante, para Argentina y para la que puede ser la última ilusión, tenue por demás, para llegar al Mundial de Catar 2022.

El capitán contra Perú habló de esa dolorosa derrota, reconoció que se equivocó pero pidió confianza en el grupo y tranquilidad para ganar los 9 puntos que faltan.



El error contra Perú



Después del juego fue muy difícil, teníamos aspiración de lograr el resultado en nuestra casa para acercarnos el objetivo. A esto se la hace un duelo de máximo un día pero hay que recomponernos porque tenemos otra final el martes donde tenemos chande de clasificación. Se corrigió lo que se tenía que corregir. El error son cosas del fútbol, siempre se trata de hacer las cosas bien, se buscan las cosas para que salga todo bien, nos tocó perder el partido que queríamos ganar pero somos nosotros los que podemos sacar esto adelante



¿Cómo levantarse?



Esto lo vivimos siempre, en el fútbol hay momento s felicidad y tristeza pero siempre hay un amanecer. Desde que haya chance lucharemos hasta el final, cuando hablas de los pasados partidos nadie nos pasó por encima, Colombia trató de hacer los goles, por distintas razone no llegar las victorias, no nos podemos quedar en eso, ahora a esperar lo que viene, Argentina es el reto, tenemos grandes jugadores y eso es importante.



¿Cuál es el estado ánimo del grupo?



Todos somos responsables de lo que ha venido sucediendo, tratamos de hacerlo bien, los rivales se preparan también, intentamos salir por los tres puntos, el profe prepara los partidos para lograr los resultados pero ahora hay que levantar, sabemos que tenemos con qué afrontar estos partidos que nos quedan, empezando por Argentina para recomponer el camino con ayuda de Dios.



Argentina con bajas

​

Sabemos el potencial que es, los jugadores que tiene, el proceso que ha llevado, son jugadores que están en Europa y a nivel de selección lo hacen muy bien. Tienen suficientes jugadores para ser una selección muy competitiva siempre. Hay que hacer nuestro trabajo, preparar lo que Colombia pueda dar y que el resultado venga y que se pueda recomponer el camino.



La molestia del público



​Al final del partido se sintió la desilusión, la gente que nos acompaña puede reaccionar de esa manera cundo el resultado no es positivo lo que no está bien lanzar cosas porque pueden golpear a alguien; los silbidos están bien cuando no hay resultados, de nuestra parte tratamos de dar lo mejor, son circunstancias de juego. No hemos podido contar con suerte a la hora de definir, contra Perú tuvimos 70 minutos con ellos en su arco, nosotros proponiendo, pero ese es el fútbol, una pelota de ellos desequilibró el partido y se llevaron tres puntos, a veces también nos ha tocado ganar al último minuto. Ahora es abrir otra página, levantar porque desde que haya chance hay que pelear hasta el final.



¿Afectó el tema físico en Barranquilla?



Es una pregunta por el momento que vivimos pero Barranquilla ha clasificado dos veces a Mundiales, se sabe que es difícil jugar ahí, esta vez no ha salido como se ha querido pero es por el momento, después se mirará qué hacer pero Barranquilla siempre ha sido la sede de la Selección.



La crítica



En estas situaciones es cuando hace falta calma, tranquilidad, saber que tenemos muy buenos jugadores, con experiencia, vienen siempre a aportar a la Selección aquí no hay que cambiar nada, cada uno debe aportar lo que viene aportando, hacer el juego que plante el profe, todo parte de esa base.