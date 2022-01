¿Dónde y cómo ver EN VIVO el crítico duelo Colombia vs Argentina?

Ya ni llorar es bueno. Ayuda poco mirar hacia atrás, salvo para corregir los errores, y lo que queda es apuntar a lo que viene para enderezar el camino y volver a creer en la clasificación al Mundial de Catar 2022.

La derrota 0-1 contra Perú obliga a la Selección Colombia, como mínimo, a no perder este martes en su visita a Argentina, en Córdoba, por la fecha 16 de las Eliminatorias. Ganar sería un tremendo resultado y no parece descabellado pues el rival tendrá al menos a diez jugadores habituales ausentes, unos por lesión, otros por sanción y Messi, por ejemplo, porque no fue convocado.



Ahora que hay decepción en el país lo que queda es fe, como pedían Falcao y David Ospina. Y es lo que desde esta acera se puede ofrecer: buena energía, confianza, optimismo en que el equipo se levantará de esta situación difícil.

​



Tome nota de lo que necesita saber para no perderse este duelo crucial:



Argentina vs Colombia

Fecha: Martes 1 de febrero de 2022

​Hora: 6:30 p.m. (hora colombiana)

TV: Caracol

Online: Minuto a minuto