¡Difícil! Todos los resultados que necesita Colombia en Eliminatorias

Los jugadores de la Selección acabaron de rodillas en el estadio Metropolitano de Barranquilla, mientras Perú celebraba a rabiar la victoria que los tiene hoy con cupo directo al Mundial de Catar 2022.

Nadie tiene que explicarles a ellos, a Borja, a Falcao, a Ospina, a esos que con sus errores llevaron la situación al borde de la eliminación de la Copa Mundo. Por eso estaban tan decepcionados y por eso muchos entendieron el resonante chiflido que se oyó su salida del campo.



Las cuentas, hasta ese triste viernes, eran unas distintas a las que se hacen hoy, cuando el equipo de Reinaldo Rueda se ha obligado a ganar sus tres partidos y a depender de otros resultados, que a decir verdad lo acercan más al repechaje que a la clasificación directa.



Colombia está hoy en el sexto lugar de la tabla con 17 unidades y -2 en la diferencia de gol, fuera de los cupos directos y el repechaje. Salvando a Ecuador, que con 24 unidades está virtualmente clasificada como tercera de la zona, la pelea es con Perú (cuarta, 20 puntos, -4), Uruguay (quinta, 19 puntos, -6), Chile (séptima, 16 puntos, -2) y en el peor de los casos, Bolivia (octava, 15 puntos, -11).



El panorama es difícil pero la calculadora lo dice con claridad: hay opciones matemáticas y además un calendario duro para los rivales directos. Pero si no hay goles, se no se acaba el ayuno de seis fechas sin celebrar, ni un milagro será suficiente. ¿Qué necesita la Selección en sus partidos y en los de sus 'enemigos' en esta recta final de Eliminatorias? Lo repasamos:



Fecha 16 (1 de febrero)



Bolivia vs Chile: ambos tienen 16 puntos, uno menos que Colombia; idealmente que empaten o que pierda Chile, pues Bolivia tiene -11 en la diferencia mientras Chile tiene -2, misma marca que Colombia.

Uruguay vs Venezuela: Todas las velas por el equipo de Pékerman para que empate o derrote a Uruguay (tiene dos más que Colombia).

Argentina vs Colombia: prohibido perder, se necesita mínimo un punto pero con tres se podrían corregir todos los errores y volver a soñar.

Brasil vs Paraguay: No cuenta en ninguna apuesta porque el primero está clasificado y el otro, eliminado.

Perú vs Ecuador: Se necesita una derrota peruana, que dejaría a Ecuador clasificado con 27 unidades.





Fecha 17 (24 de marzo)



Argentina vs Venezuela: El primero está clasificado y el segundo eliminado; resultado que no hace diferencia

Colombia vs Bolivia: Esta vez no valen los discursos pues si no se ganan los tres puntos en Barranquilla no habrá Mundial. Así de claro.

Paraguay vs Ecuador: No importa sino para los intereses ecuatorianos, podría llegar clasificado o con la necesidad de los tres puntos para sellar el boleto directo.

Brasil vs Chile: Si Chile pierde en la fecha 16 no tiene mucho peso, pero si gana hay que hacerle mucha fuerza al equipo de Tite.

Uruguay vs Perú: ¡Duelo clave! Es ideal que se quiten puntos y empaten, pero si Uruguay derrota a Venezuela (en fecha 16), ayudaría más una victoria del equipo de Alonso que sepulte la ilusión de los de Gareca.



Fecha 18 (29 de marzo)



Perú vs Paraguay: Es indispensable que el local no gane en Lima.

Ecuador vs Argentina: Si se ha clasificado en las dos fechas anteriores no hace diferencia. Si no, Colombia, en el mejor de los casos, llegaría solo a 23 unidades y ya no alcanzaría a los de Alfaro, que tienen 24.

Venezuela vs Colombia: Ganar de visitante es la única posibilidad para el equipo de Rueda.

Chile vs Uruguay: Dependiendo de los resultados anteriores, contando con que Chile no sume seis puntos hasta aquí, podría servir más que ganen los australes en su casa. Uruguay es el rival a desplazar para Colombia.

Bolivia vs Brasil: No cuenta ya en ninguna apuesta.